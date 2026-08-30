Lito Sousa diz que pretende ser o 1º a controlar doença rara: 'Não perdi minha capacidade'

O influenciador Lito Sousa, de 59 anos, publicou neste sábado, 29, uma atualização sobre seu estado de saúde e a busca por alternativas após receber o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob (CJB). A condição foi identificada durante o período em que ele também passava por tratamento contra um câncer de próstata.

Em vídeo publicado no YouTube, Lito afirmou que decidiu voltar a falar com os seguidores após perceber a repercussão da gravação feita no dia em que recebeu o diagnóstico. Segundo o influenciador, embora o conteúdo tenha causado tristeza entre parte do público, essa não era a forma como ele próprio encarava a situação.

"Eu vou ser o primeiro a controlar essa doença no mundo", afirmou Lito no depoimento. Ele disse que não sente dor nem percebeu perda da capacidade de pensamento. "Isso é um presente, não perdi minha capacidade de pensamento", declarou.

O influenciador também citou a mobilização iniciada por sua esposa, Mila, em busca de informações e possibilidades relacionadas à doença. Segundo Lito, a iniciativa recebeu apoio do público e permitiu contatos com pessoas envolvidas em estudos sobre a CJB em diferentes países. "Eu sou um pioneiro que vai ajudar muito mais gente no mundo inteiro", disse.

Durante o vídeo, Lito agradeceu as manifestações que recebeu desde a divulgação do diagnóstico. Entre as menções, citou o técnico Abel Ferreira, a Embraer, o Aeroporto Internacional de Guarulhos e Anderson, responsável por escrever o nome do influenciador no céu. Ele também agradeceu aos profissionais que participam de seus cuidados e aos amigos responsáveis pela continuidade do canal no YouTube.

"A gente vai fazer história, tenho que ter paciência, mas em breve tenho certeza de que vamos presenciar um milagre", afirmou.

Lito também voltou a alertar os seguidores sobre campanhas de arrecadação que utilizem seu nome. Segundo o influenciador, não existe nenhuma vaquinha autorizada para financiar seu tratamento, e o público não deve fazer doações a iniciativas desse tipo.

Ele afirmou que quem quiser contribuir financeiramente pode acompanhar os conteúdos publicados em seu canal no YouTube, que permanece sob responsabilidade de sua equipe. "Um forte abraço e até o próximo voo", disse ao encerrar o vídeo.

Entenda o quadro de saúde de Lito Sousa

Lito informou, em julho, que havia recebido o diagnóstico de câncer de próstata. No mês seguinte, durante o tratamento, relatou uma dormência no braço. A investigação do sintoma identificou um quadro de inflamação cerebral.

Em 21 de agosto, Mila informou que novos exames levaram ao diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob. Segundo o relato divulgado pela família, a condição afetou a capacidade motora do influenciador em um período curto.

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma condição rara e, conforme informado pela família, Lito ainda busca possibilidades relacionadas ao quadro após o diagnóstico.