Você conhece o relógio dos mergulhadores da marinha norte-americana?

Nem toda manufatura tem um legado do qual se orgulhar. A Tudor, que acaba de desembarcar no Brasil, acaba de lançar o novo Pelagos FXD, inspirado nos relógios usados por mergulhadores da marinha norte-americana nos anos 1950.

O modelo lançado agora vem dotado de barras fixas para bracelete, caixa em titânio, calibre próprio de alto desempenho e luneta giratória unidirecional com indicação de tempo transcorrido.

Desde a década de 1950 os relógios da manufatura suíça vinham sendo usados por unidades norte-americanas. Em 1958, foram oficialmente adotados pela marinha. O Pelagos FXD surge assim como herdeiro do espírito militar daquele período.

Um relógio "milsub": de uso militar e submarino

A inscrição FXD é uma redução da palavra em inglês FiXeD e se refere às barras fixas robustas da caixa. Os relógios originais eram conhecidos por ‘milsub’, de militar e submarino, em inglês. Visualmente, o modelo lembra o 7016 do Tudor Oyster Prince Submariner do final dos anos 1960.

A caixa do lançamento agora é robusta, com 42 milímetros em titânio escovado e acetinado com barras fixas para bracelete. A luneta giratória unidirecional em também é em titânio com disco de cerâmica e revestimento de material fluorescente.

O mostrador preto fosco também tem material fluorescente. O mecanismo é próprio e tem certificação COSC (Official Swiss Chronometer Testing Institute), com reserva de marcha de 70 horas.

Os ponteiros são os culttuados snowflake, um dos marcos dos relógios de mergulho Tudor. O relógio vem com dois braceletes, um em tecido de peça única verde e outro de borracha de peça única com motivo tecido em relevo. O preço no Brasil é de 27.530 reais.