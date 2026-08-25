A virada das IAs: Claude acelera downloads e desafia o domínio do ChatGPT no mercado (Imagem gerada por IA/Exame)
Jornalista
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 14h29.
O mercado de inteligência artificial passa por uma reconfiguração na preferência dos usuários globais. Dados de levantamentos das plataformas Similarweb e Apptopia indicam que a hegemonia da OpenAI registrou recuo significativo nos últimos doze meses.
Em junho de 2025, o ChatGPT concentrava cerca de 76% de todo o tráfego de ferramentas generativas no mundo. Em maio de 2026, a participação caiu para aproximadamente 53%. No mesmo período, o Gemini expandiu sua presença para a faixa de 27% a 28%, enquanto o Claude se consolidou como o sistema de crescimento mais acelerado em downloads móveis.
A movimentação sinaliza que profissionais e empresas começaram a diversificar as soluções adotadas na rotina de trabalho. A migração responde a necessidades específicas de cada setor.
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A alteração no comportamento do público acompanha o amadurecimento das aplicações de inteligência artificial. Se no início da popularização da tecnologia a curiosidade impulsionava o acesso concentrado a um único sistema, hoje a busca foca em produtividade e precisão.
Analistas do setor apontam que a busca por modelos capazes de lidar com análise de dados complexa e redação técnica impulsionou a adoção do Claude, desenvolvido pela Anthropic. O modelo destaca-se no processamento de grandes volumes contextuais e em tarefas de raciocínio lógico.
Paralelamente, a integração nativa do Gemini ao ecossistema de ferramentas corporativas do Google facilitou sua distribuição entre profissionais que já utilizam plataformas de trabalho em nuvem diariamente.
A variedade de opções exige que o usuário avalie a arquitetura de cada sistema antes da escolha final.
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A convivência com múltiplos modelos exige flexibilidade operacional no mercado corporativo. Profissionais que dominam diferentes ferramentas conseguem selecionar a alternativa adequada para cada demanda.
Avaliações técnicas do setor mostram que nenhum sistema atual resolve todas as necessidades com perfeição. Saber mapear qual algoritmo entrega o melhor ganho de produtividade com menor taxa de erros tornou-se uma competência estratégica.
Com a concorrência acirrada entre as empresas desenvolvedoras, a tendência é o contínuo refinamento de nichos específicos para cada aplicação.
Para determinar a solução mais adequada, o profissional deve listar as tarefas repetitivas de seu cotidiano e submetê-las a testes comparativos entre os diferentes sistemas disponíveis.
A análise do resultado deve considerar a velocidade de resposta, a precisão das informações e o tempo gasto em correções manuais. Esse acompanhamento sistemático evita custos desnecessários e otimiza o fluxo de trabalho.
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