O relógio da Artemis II: Breitling lança novo Navitimer Cosmonaute

GENEBRA. O noticiário foi dominado nos últimos dias pela missão tripulada ao espaço Artemis II. Pois agora o feito do sobrevoo lunar chega aos pulsos. Hoje a marca suíça Bretitling apresentou em Genebra o relógio Navitimer B02 Chronograph 41 Cosmonaute Artemis II, edição limitada que amplia a conexão histórica do modelo com a exploração espacial e introduz um mostrador feito de meteorito.

O lançamento antecipa a nova fase do projeto Navitimer Stories, que revisita marcos da linha ao longo de mais de sete décadas. O modelo retoma a origem do Cosmonaute, criado em 1962 a partir de um pedido do astronauta Scott Carpenter para sua missão a bordo da cápsula Aurora 7.

Naquela ocasião, o relógio foi adaptado com mostrador de 24 horas para permitir a leitura do tempo em órbita, onde o ciclo de luz e escuridão ocorre em intervalos curtos. O voo marcou a estreia de um relógio de pulso suíço no espaço.

Apresentação na sala de cinema

A apresentação da peça aconteceu no CineLux, uma sala de cinema no centro de Genebra, na véspera do início do salão Watches & Wonders, que vai de 14 a 20 de abril. A Breitling não participa oficialmente do salão, mas aproveitou o burburinho em torno ao evento para apresentar a novidade.

A nova edição mantém a arquitetura do relógio original e incorpora o calibre de manufatura Breitling B02, de corda manual, responsável pela indicação de 24 horas e pela função cronógrafo. O mostrador traz três submostradores, régua de cálculo circular e escala pensada para uso técnico. A leitura segue sincronizada com o tempo de controle de missão, como na proposta original.

A caixa mede 41 mm de diâmetro e preserva as proporções clássicas do Navitimer. A espessura segue a construção típica do modelo, e a resistência à água é de 3 bar, equivalente a cerca de 30 metros. O relógio é entregue com pulseira de couro de jacaré azul, combinando com o tom do mostrador.

O elemento central da edição é o mostrador produzido a partir de meteorito. Composto principalmente por ferro e níquel, o material revela o padrão natural de Widmanstätten, encontrado em cristais de meteorito de ferro, após tratamento específico, criando uma superfície com desenho único em cada peça. Uma coloração azul é aplicada sobre essa base. Alguns detalhes são apresentados em vermelho, como o ponteiro central do cronógrafo.

No fundo de caixa, visível por meio de abertura, o modelo traz gravações que fazem referência direta à missão Artemis II. Estão presentes as inscrições “Artemis II” e “One of 450”, indicando a limitação da série a 450 unidades, além do logotipo oficial da missão, aplicado como elemento gráfico central.

A relação do Cosmonaute com o espaço se estende além de seu primeiro voo. Ao longo das décadas, o modelo foi utilizado por astronautas como John Glenn, James McDivitt e Claudie Haigneré, além de participações mais recentes em missões a bordo de veículos como a cápsula Dragon. A proposta de um relógio pensado para uso em órbita segue como base da linha. O momento não poderia ser mais adequado.