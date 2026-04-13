A era do ouro: Rolex celebra os 100 anos do Oyster

GENEBRA. Já se sabia o que viria pela frente. Nos últimos dias, a sempre discreta Rolex foi soltando alguns vídeos do que seria o primeiro Oyster e frames das novas versões do icônico modelo impermeável, que completa 100 anos.

O mistério acaba de ser revelado, poucas horas antes do início do Watches & Wonders, o principal salão de relojoaria do mundo, em Genebra, que est ano acontece entre 14 e 20 de abril. A marca também já divulgou os preços para o Brasil. Acompanhe as principais novidade.

Oyster Perpetual 41

É o modelo que concentra as referências diretas ao centenário. Ele surge em uma configuração inédita em Rolesor amarelo, combinando aço Oystersteel com ouro amarelo próprio da marca na luneta e na coroa.

Esses elementos remetem aos primeiros modelos Oyster. A peça traz o número “100” gravado na coroa de dar corda e substitui a inscrição “Swiss Made” por “100 years” no mostrador ardósia, posicionado às 6 horas. O nome Rolex e os marcadores do trilho de minutos aparecem em verde por tampografia, retomando a cor associada à marca.

O modelo também incorpora o reforço da certificação Superlative Chronometer introduzido em 2026, refletindo a busca contínua por precisão e confiabilidade.

Preço: R$ 79.100

Oyster Perpetual 36

É a peça que traz um toque de irreverência. O modelo destaca o trabalho de mostradores com uma proposta centrada em cor e técnica, com um mostrador lаqueado multicolorido com motivo Jubilee, no qual as letras do nome Rolex formam a composição visual.

São dez cores diferentes, cada uma aplicada individualmente por tampografia, em um processo que exige precisão na sobreposição e no alinhamento. O resultado retoma códigos estéticos históricos da marca e reforça a tradição da Rolex no desenvolvimento de mostradores.

Preço: R$ 56.800

Oyster Perpetual 36: um roque de irreverência (Rolex/Divulgação)

Oyster Perpetual 28 e Oyster Perpetual 34

Essas versões introduzem uma nova abordagem ao uso de ouro na coleção. Ambos são produzidos em ouro 18 quilates, com o modelo de 28 mm em ouro amarelo e mostrador laqueado green stone, e o de 34 mm em ouro Everose com mostrador blue stone.

Os dois passam a incorporar indicadores em pedra natural nas posições de 3, 6 e 9 horas, uma novidade para a linha. A pulseira mantém acabamento acetinado, característico da coleção, e reforça a proposta de integração entre material e construção.

Preços: R$ 245.500 e R$ 288.500

Datejust 41

O modelo clássico é apresentado em versão Rolesor branco, combinando aço Oystersteel com ouro branco. O modelo recebe mostrador ombré laqueado verde, a cor da marca, com transição de tonalidade que escurece em direção às bordas. Esse efeito destaca a abertura da data e reforça a legibilidade.

A configuração reúne elementos tradicionais como a luneta canelada e a estrutura Oyster, mantendo a continuidade de um dos modelos mais reconhecidos da marca.

Preço: 96.000

Datejust 41: em Rolesor branco (Rolex/Divulgação)

Yacht-Master II

Saindo da celebração do Oyster, o novo Yacht-Master II chega em nova geração com mudanças funcionais voltadas ao uso em regatas. O cronógrafo de contagem regressiva programável passa a ser ajustado exclusivamente pelo pulsador inferior, simplificando a operação.

Os ponteiros de minutos e segundos da contagem regressiva giram em sentido anti-horário, facilitando a leitura do tempo restante até a largada. O modelo utiliza o calibre 4162, que integra essas soluções técnicas. A legibilidade é reforçada por um mostrador simplificado com grandes indicadores, enquanto a minuteria da contagem regressiva é posicionada no rebordo.

A luneta giratória bidirecional graduada permite leitura adicional de intervalos. A estética incorpora elementos inspirados no ambiente náutico, como pulsadores com geometria baseada em guinchos e contraste entre mostrador branco laqueado fosco e luneta azul em Cerachrom. O modelo de 44mm está disponível em aço Oystersteel ou ouro amarelo 18 quilates.

Preços: 171.300 e R$ 471.500

Yacht-Master II: versão em ouro amarelo

Day-Date 40

O novo modelo introduz uma nova liga metálica desenvolvida internamente pela Rolex, o ouro Jubilee Gold 18 quilates. Esse material apresenta uma variação tonal entre amarelo, branco e rosa. O modelo combina essa caixa e pulseira com um mostrador em aventurina verde-clara, criando interação entre o efeito mineral da superfície e o acabamento metálico.

A proposta reforça o domínio da marca no desenvolvimento de ligas e no uso de materiais em relojoaria.

Preço: sob consulta

Day-Date 40: o "relógio dos presidentes" em nova edição

Cosmograph Daytona

Desta vez é apresentado em uma nova configuração em Rolesium, combinando aço Oystersteel com platina. O modelo traz mostrador em esmalte branco e luneta Cerachrom antracite em cerâmica enriquecida com carboneto de tungstênio, circundada por um rebordo em platina.

A escala taquimétrica apresenta números posicionados horizontalmente, em referência ao primeiro Daytona, com tipografia atualizada. O fundo de caixa em vidro de safira permite visualizar o movimento, reforçando a integração entre construção técnica e design.

Preço: sob consulta

Cosmograph Daytona: Oystersteel e platina (Rolex/Divulgação)

Uma outra novidade anunciada pla Rolex é que a partir de 2026 a certificação Superlative Chronometer passa a incluir três novos critérios: resistência ao magnetismo, confiabilidade e durabilidade.

Esses parâmetros se somam aos já existentes desde a revisão de 2015, que avaliam precisão, impermeabilidade, eficiência da corda automática e autonomia. A certificação segue sendo controlada por organismos independentes suíços e garante o desempenho de cada relógio com base em sete pilares definidos pela Rolex.