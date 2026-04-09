A volta da Universal Genève: conheça os novos relógios da marca

Desde a compra da Universal Genève pelo grupo controlador da Breitling , no fim de 2023, os fãs de relojoaria aguardavam com ansiedade a apresentação dos primeiros modelos. Esse dia enfim chegou. A marca fundada em 1894 e conhecida como “Le Couturier de la Montre” acaba de lançar as primeiras peças dessa nova fase, dentro das coleções mais clássicas.

A estratégia parece clara: recuperar ícones históricos e reinterpretá-los com rigor técnico contemporâneo. O retorno inclui novos calibres de manufatura, como os movimentos com microrrotor e cronógrafo integrado, além de uma organização de coleção inspirada na moda, com linhas permanentes, edições cápsula e criações mais autorais.

As primeiras entregas chegam ao mercado internacional no segundo semestre de 2026, mas ainda não tem previsão para o Brasil.

Compax

A linha retorna como cronógrafo central da coleção, fiel ao espírito esportivo e elegante que o transformou em ícone nos anos 1960. A nova geração mantém elementos clássicos, como o mostrador “panda” e os submostradores contrastantes, agora combinados a acabamentos contemporâneos e novas opções de materiais, incluindo aço e ouro rosé 18 quilates. Ao todo, a linha estreia com 6 versões, entre modelos regulares e edições cápsula.

A caixa mede 39,5 milímetros de diâmetro e 12,45 milímetros de espessura, com resistência à água de até 100 metros. No interior, o novo calibre UG-200 reúne dois pilares históricos da marca: cronógrafo com roda de colunas e embreagem vertical, além de um microrrotor integrado. O movimento oferece 72 horas de reserva de marcha e tem apenas 6,63 milímetros de altura.

As versões incluem pulseira de aço com inspiração vintage ou couro estilo Bund, em referência direta ao modelo usado por Nina Rindt. Nas edições cápsula, a marca explora cores e texturas inspiradas em tecidos, com mostradores que evocam linho e pulseiras que simulam denim.

Preço no exterior: 15.500 francos suíços (aço com pulseira de couro); 17.000 francos suíços (aço com bracelete de metal); 38.010 francos suíços (ouro rosé 18k) [Prêt-à-Porter]; 18.500 francos suíços (aço com mostrador azul); 39.900 francos suíços (ouro 18k com mostrador rosa ou verde)

Compax: cronógrafo icônico da marca (Universal Genève/Divulgação)

Polerouter

Desenhado originalmente por Gérald Genta, o Polerouter volta como peça-chave da linha mais clássica da Universal Genève. O design preserva elementos icônicos, como o mostrador dividido em quadrantes e as hastes torcidas, agora refinados para um uso mais contemporâneo. A coleção chega com 11 variações e dois tamanhos, incluindo interpretações clássicas e variações mais experimentais.

Disponível em 37 mm e 39 mm, o modelo apresenta caixa em aço ou ouro rosé, com espessura entre 9,35 mm e 9,5 mm e resistência à água de até 100 metros. O novo calibre UG-110, com microrrotor, tem apenas 3,8 milímetros de altura, frequência de 4 Hz e autonomia de 72 horas.

A linha inclui versões com mostradores tradicionais e edições mais experimentais, como os modelos com pedras naturais — lápis-lazúli e olho de tigre — ou interpretações cromáticas em estilo camaïeu. A proposta é ampliar o alcance do relógio sem perder sua identidade original.

Preços no exterior: Modelos em aço começam em 14.000 francos suíços; modelos em ouro começam em 34.000 francos suíços

Polerouter: design de Gérald Genta (Universal Genève/Divulgação)

Cabriolet

O Cabriolet resgata o conceito de relógio reversível. Criado em 1933, o modelo retorna com caixa articulada e dupla face, agora reinterpretada como espaço para personalização e expressão artística. Nesta nova fase, a coleção é apresentada em 4 versões, incluindo modelos em aço e ouro, além de edições especiais personalizáveis.

A peça mede 24,2 milímetros, com espessura de 8 milímetros e resistência à água de até 100 metros. O calibre manual UG-111 tem 3 milímetros de altura, frequência de 3 Hz e reserva de marcha de 72 horas. A construção mantém a lógica original, com melhorias ergonômicas e acabamento contemporâneo.

Disponível em aço ou ouro rosé 18 quilates, o Cabriolet combina mostradores laqueados com pulseiras integradas ou em couro. Nas edições especiais, o verso pode receber gravações ou miniaturas pintadas à mão.

Preços no exterior: de 12.500 a 64.500 dólares, dependendo da configuração

Cabriolet: relógio reversível (Universal Genève/Divulgação)

Disco Mini

Voltado ao público feminino, o Disco Mini traduz a herança da marca em relógios-joia com uma abordagem contemporânea. A caixa de 28 milímetros, em ouro rosé ou ouro branco, abriga um mostrador em madrepérola e um movimento a quartzo calibre UG-300, com autonomia de aproximadamente sete anos. A linha conta com 5 versões iniciais, entre opções mais minimalistas e variações com diamantes.

Com 10,25 milímetros de espessura e resistência à água de 30 metros, o modeloaposta na versatilidade. O sistema permite trocar facilmente pulseiras e braceletes, que vão de couro de crocodilo a versões em tweed, em uma lógica próxima à de um guarda-roupa.

Há também versões mais sofisticadas, como o Disco Mini Lace, de 32 milímetros, em ouro branco com diamantes. Aqui, a Universal Genève mira um público que busca expressão pessoal mais do que complicações técnicas.

Preços no exterior: a confirmar