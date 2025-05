O que um carro tem a ver com arte?

Dirigir um carro da Lexus não é apenas uma experiência automotiva. A marca proporciona uma imersão na cultura japonesa, que pode ser traduzida em três conceitos. O primeiro é o chamado Takumi, uma abordagem artesanal aplicada aos detalhes. Isso inclui o uso de materiais de luxo, como madeira de alta qualidade e couro no interior, além de padrões de design complexos, como o motivo de dobradura de papel inspirado no origami usado nos painéis e assentos, como pode ser visto no novo NX 450h+.

Outro princípio é o Tazuna, um pensamento baseado no ser humano, inspirado no entendimento da comunicação entre o homem e o cavalo durante uma cavalgada. Na prática, isso se traduz em um design interno que favorece a comodidade do motorista. Os carros da Lexus trazem algo bastante prático para a condução, item raro em algumas outras marcas de luxo: botões.Os comandos são pensados para facilitar a experiência de condução.

Por fim, a palavra que melhor define a marca é Omotenashi, a tradicional hospitalidade japonesa. É a arte de receber bem, de encantar o hóspede pela entrega, pelo cuidado. Os carros da Lexus são projetados de dentro para fora. O que importa é o bem-estar máximo do condutor. Difícil pensar em luxo maior.