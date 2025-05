Versão manual do Ford Mustang chega ao Brasil com foco nos apaixonados pela marca

Para alguns, dirigir é apenas chegar do ponto A ao ponto B. Para outros, é sobre controle, resposta, som e sensações. A preferência entre câmbio manual ou automático divide os entusiastas há décadas. E, para quem acredita que “dirigir de verdade” exige uma terceira pedaleira, a Ford acaba de oferecer uma solução elegante: trouxe de volta o Mustang com transmissão manual ao Brasil, mas em uma série limitada a apenas 200 unidades. E cada unidade vai ter o número da série (pode ser de 1 a 200).

Batizado de Mustang GT Performance Manual, o modelo é uma homenagem à linhagem icônica de séries especiais que definiram a mística do esportivo desde os anos 1960. Voltado a colecionadores e apaixonados pela experiência visceral da direção, o carro é ao mesmo tempo uma peça de engenharia moderna e um tributo ao passado. “A transmissão manual tem hoje um valor emocional”, afirma Marcel Bueno, diretor de Marketing da Ford. “É um equipamento que cria uma conexão mais visceral com o carro”.

Motor V8 e transmissão refinada

O novo Mustang manual traz o motor Coyote V8 5.0 com nova calibração, que entrega 492 cv – potência recorde entre os modelos da linha vendidos no Brasil. O torque é de 58 kgfm, com aceleração de 0 a 100 km/h em 4,3 segundos. A velocidade máxima é limitada a 250 km/h. Com uma relação peso-potência de 3,67 kg/cv, o desempenho é digno de superesportivo.

A transmissão manual de seis marchas MT82, com as duas últimas marchas em overdrive, garante engates suaves e intuitivos, mesmo em condução esportiva. Destaque para tecnologias como o Flat Shift, que permite trocas sem tirar o pé do acelerador, e o Rev Match, que simula o punta-taco. “É um casamento perfeito entre força bruta e controle refinado”, diz André Oliveira, diretor de Engenharia da Ford.

Visual exclusivo e detalhes de colecionador

O Mustang GT Performance Manual 2025 tem identidade visual marcante: faixas pretas com frisos vermelhos, peças em tom bronze e o emblema comemorativo dos 60 anos na coluna traseira. A carroceria está disponível em três cores: Preto Astúrias, Cinza Torres e Branco Oxford. Internamente, o destaque vai para os bancos Recaro e para o número de série gravado a laser junto ao câmbio. Tudo reforça o caráter de peça de colecionador.

Outros elementos de destaque incluem rodas de 19”, freios Brembo com pinças vermelhas e cabine digital com painel de 12,4" e central multimídia SYNC 4 de 13,2". O modelo também conta com som B&O de 900 W, carregador por indução e suporte para Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Venda exclusiva e vantagens para fãs da marca

Com preço sugerido de R$ 600.000 (o automático custa R$ 545.000), o novo Mustang é vendido apenas em 55 concessionárias especializadas da Ford espalhadas pelo Brasil. A entrega começa em julho. Clientes que já possuem qualquer versão do Mustang terão prioridade na compra. Em seguida, será a vez de donos de outros veículos Ford e, por fim, o público geral. “É uma forma de reconhecer os fãs leais da marca”, explica Dennis Rossini, gerente de Marketing da Ford.

Além de toda a performance e estilo, o Mustang GT Performance Manual vem equipado com pacote completo de tecnologias de assistência ao condutor, incluindo frenagem autônoma, piloto automático adaptativo e sistema de permanência em faixa. Como toda a nova linha da marca, ele também oferece recursos conectados para controle e manutenção do veículo via app.