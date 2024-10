Luxo acessível: novo Lexus UX 300h chega ao Brasil para ser seu primeiro carro premium

O conceito de luxo acessível refere-se a produtos ou serviços de alta qualidade oferecidos a preços mais competitivos. No mercado de carros premium, é comum encontrar versões mais básicas para ajustar o valor, mas a Lexus seguiu um caminho diferente. O novo Lexus UX 300h, que acaba de chegar ao Brasil, apresenta um conjunto altamente equipado, próximo dos modelos topo de linha.

O veículo é movido por um sistema híbrido que combina motor a gasolina e elétrico. A principal evolução em relação ao modelo anterior, o UX 250h, está no aumento da potência: o novo UX 300h entrega 198 cavalos, superando os 184 cavalos da versão anterior.

O sistema híbrido carrega uma nova bateria de íons de lítio, mais leve e compacta, com 60 células, substituindo o sistema anterior de níquel. A bateria está localizada sob o banco traseiro, o que melhora a dinâmica de condução, aumenta o conforto dos passageiros e amplia o espaço de armazenamento.

Segundo Nancy Serapião, head da Lexus no Brasil, o novo UX 300h é focado no uso urbano. O objetivo da marca é superar todos os 854 carros vendidos pela marca em 2023 (contando todos os modelos). "Atualmente, 40% dos clientes que compram um Lexus vêm de outras marcas. Nossa meta para 2024 é chegar a 1.110 veículos vendidos no Brasil", afirma.

Design e tecnologia

Classificado como crossover, apesar de dimensões de SUV, o UX 300h mantém a elegância do modelo anterior, mas com uma posição de condução elevada, típica de crossovers, e versatilidade. O design interno foi concebido para reforçar a sensação de luxo, com um quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas e três opções de visualização, que se adaptam ao modo de condução escolhido.

Outro diferencial é a facilidade de acesso ao veículo, com posicionamento ideal do ponto de quadril, assentos ergonômicos e coluna dianteira projetada para melhorar a visibilidade do motorista. O acabamento interno também foi refinado, com novos layouts para os comandos nas portas e um seletor de marchas eletrônico tipo joystick.

A Lexus priorizou a segurança e o conforto, mantendo controles físicos próximos do motorista. Ao contrário de outras montadoras que centralizam os comandos em telas multimídia, a marca optou por botões físicos, que tornam a experiência de direção mais intuitiva e segura, especialmente em rodovias.

1 /6 (Lexus UX 300h.)

2 /6 (Lexus UX 300h.)

3 /6 (Lexus UX 300h.)

4 /6 (Lexus UX 300h.)

5 /6 (Lexus UX 300h.)

6/6 (Lexus UX 300h.)

Conforto e segurança em foco

Um dos destaques do novo Lexus UX 300h é a sensação de acolhimento ao volante. Tanto o banco do motorista quanto o volante oferecem ajustes precisos, proporcionando maior conforto. Os bancos dianteiros contam com aquecimento, ventilação e ajuste elétrico em oito direções, além de suporte lombar para o motorista.

Em termos de segurança, o modelo vem equipado com oito airbags – incluindo airbags de joelho para o motorista e passageiro da frente – e um sistema de pré-colisão (PCS) com detecção de pedestres, ciclistas e motociclistas. O sistema emite alertas visuais e sonoros, e, se necessário, aciona a frenagem automática em velocidades entre 5 e 180 km/h.

O Lexus UX 300h chega ao mercado brasileiro com preço inicial de R$ 299.990. A Lexus opera com dez concessionárias em algumas das principais cidades do Brasil.