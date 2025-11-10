A estratégia da Heineken® que uniu Fórmula 1, lifestyle e consumo responsável

Patrocinadora oficial da Fórmula 1® desde 2016, a Heineken® transformou a categoria em uma das plataformas mais sólidas de ativação de marca do esporte mundial. Com a versão zero álcool da cerveja, a Heineken® 0.0, a companhia holandesa criou um movimento que combina lifestyle, inovação e responsabilidade, enquanto reforça sua presença global — inclusive no Brasil.

Por aqui, mais do que estampar o logotipo nas placas de pista, a Heineken® viu no Grande Prêmio de São Paulo a oportunidade de oferecer uma experiência premium associada a entretenimento e consumo consciente. Além disso, a marca aproveita para ressaltar que é possível beber Heineken® 0.0 em todas as situações e reforçar que seu consumo depende exclusivamente do desejo.

Heineken Village 2025: imersão e inovação em Interlagos

Dentro dessa estratégia, o Heineken Village, espaço oficial da marca no autódromo de Interlagos, tornou-se o centro das atenções. Criado para unir música, gastronomia e convivência, o local é um dos ambientes mais disputados dos três dias de evento. Em 2025, o Village retorna com novas ativações e estrutura ampliada, reforçando o posicionamento da marca que mescla inovação e sustentabilidade.

A experiência começa na entrada, com um túnel imersivo que conduz o público diretamente ao universo do automobilismo. Entre as novidades estão o Reaction Machine, máquina inspirada no treino de reflexos dos pilotos de Fórmula 1, e duas ativações inéditas: o Pit Board, um painel interativo para personalização e fotos, e o Pit Wall, que exibe dados oficiais da F1TV em tempo real, como tempos de volta e condições climáticas. O espaço também contará com uma tirolesa panorâmica sobre o gramado e um sistema de fila virtual no aplicativo do evento para otimizar a circulação

Além da experiência de entretenimento, o Heineken Village reforça o compromisso sustentável da marca ao operar com o mínimo de plástico descartável. Copos reutilizáveis, coleta seletiva e um centro de triagem no autódromo fazem parte da iniciativa, que inclui o reaproveitamento de resíduos orgânicos para produção de adubo destinado a projetos locais.

Garrafa comemorativa da F1: alumínio e sustentabilidade

Outra novidade que acompanha o GP é o lançamento da garrafa de alumínio comemorativa da Fórmula 1, produzida na Holanda e vendida em edição limitada em São Paulo. Com design inspirado na velocidade das pistas, a embalagem reforça a parceria global iniciada em 2016 e destaca o foco da Heineken® em inovação e sustentabilidade.

O lançamento também reflete o compromisso global da Heineken® com práticas mais sustentáveis. O alumínio, material 100% reciclável, se alinha às metas de circularidade da empresa, que tem como objetivo tornar circular 80% de suas embalagens até 2030, dentro de sua plataforma Green Your City. Com potencial colecionável, cerca de 300 mil unidades da novidade estarão à venda exclusivamente na cidade de São Paulo — palco do Grande Prêmio

Comunicação global e cultura pop

A atuação da Heineken® 0.0 na Fórmula 1® também se conecta a outras frentes de comunicação. A campanha internacional 0.0 Reasons Needed, reforça o discurso de consumo responsável e a ideia de que prazer e socialização não dependem de teor alcoólico.

No Brasil, a marca segue integrando cultura pop e esporte, com ações que unem responsabilidade, inovação e entretenimento.

A Heineken® também participou de F1: O Filme, dirigido por Joseph Kosinski, um dos projetos mais aguardados do calendário de 2025. A produção exemplifica a estratégia global da empresa de associar-se a territórios de alto valor simbólico, como o cinema e o automobilismo, para reforçar sua identidade premium e o discurso de moderação.

Renovação de parceria com a Fórmula 1®

A relação entre a Heineken® e a Fórmula 1® acaba de ser renovada. O novo acordo global estende a parceria por mais uma década e prevê uma fase inédita a partir de 2027, com a marca assumindo naming rights de grandes prêmios e novas ativações durante o Mundial.

Desde o início da colaboração, a Heineken® tem dedicado parte significativa de seus investimentos em comunicação a campanhas de conscientização, como When You Drive, Never Drink, reforçando a importância da moderação. Heineken® 0.0 também mantém a F1 Fan Zone e seguirá liderando experiências voltadas à educação sobre o consumo responsável.

“Temos orgulho da Heineken® 0.0, uma cerveja de sabor excepcional. Queremos mostrar que não é preciso um motivo especial para escolhê-la, basta querer. Seja para quem busca um estilo de vida mais equilibrado, por moderação ou simplesmente por querer algo refrescante”, afirma Bruna Rosato, gerente de marketing de Heineken® 0.0 no Brasil.