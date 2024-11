O que acontece com as cápsuals de café após o uso?

Além do aroma inconfundível e do sabor inigualável, um dos aspectos que faz do café a bebida favorita dos brasileiros é a possibilidade de consumi-lo das mais variadas formas. As cápsulas, por exemplo, ganharam espaço relevante no mercado nacional devido à praticidade na hora do preparo, momento em que é possível fazer apenas a dose que será ingerida, e a possibilidade de provar diferentes estilos.

Um levantamento realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), em parceria com o Instituto Axxus, mostra que as máquinas de sachê ou cápsula são o modo de preparo favorito para 17% dos consumidores, registrando um crescimento no pós-pandemia.

Mas, o que acontece com as cápsulas após o consumo?

Entenda o que é a logística reversa

Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), a logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social cujo intuito é viabilizar a coleta de resíduos sólidos pós-consumo. Dessa forma, tais resquícios retornam ao setor empresarial para reaproveitamento, adicionando mais uma etapa em seu ciclo produtivo ou, então, recebem uma destinação ambientalmente adequada.

Além de diminuir o desperdício de resíduos, a logística reversa fortalece os índices de reciclagem nos setores produtivos em que a iniciativa é presente.

Como funciona a logística reversa na cadeia cafeeira?

Caixas e totens de coleta de cápsulas de café e multibebidas, de todos os tipos e marcas, podem ser disponibilizadas em estabelecimentos como cooperativas, escolas, universidades, condomínios, supermercados e shopping centers. Dessa forma, a população consegue separar os materiais e levá-los até os pontos de coleta disponíveis, a fim de colaborarem com a redução do lixo sólido e, também, com a diminuição do impacto ambiental.

Os resíduos são direcionados às cooperativas de catadores e todos os itens coletados são destinados de forma ambientalmente correta. A parte orgânica vira adubo, e as embalagens plásticas e de alumínio são utilizadas como matéria-prima para outros produtos.

A reciclagem garante que esses materiais sejam reutilizados ou processados de forma adequada, reduzindo a poluição do solo e da água, além de incentivar a economia para empresas deste setor.

O projeto de logística reversa "Recicle! É tudo de bom!", inaugurado pela ABIC em 2019, atualmente disponível somente no Paraná, por exemplo, já coletou mais de 4,5 toneladas de cápsulas.

Cápsulas também possuem certificação

Como citado anteriormente, as cápsulas são uma excelente forma para o amante de café experimentar diferentes estilos a cada dose, sem falar na facilidade e agilidade no preparo da bebida. Independentemente da marca, não esqueça de buscar pelo Selo de Certificação da ABIC nas embalagens. É a garantia de qualidade, segurança e rastreabilidade.

Fique por dentro da nossa coluna e não perca as novidades relacionadas ao universo do café!