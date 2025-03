Lancha fabricada por estaleiro brasileiro custa R$ 4,2 milhões e tem fila de espera de 8 meses

Para quem compra itens de luxo, é comum que consumidores aguardem meses ou até anos para ter acesso a produtos exclusivos. Um exemplo claro disso são as bolsas Birkin, da grife Hermès, que têm filas de espera que podem ultrapassar os dois anos. No setor náutico, a situação não é muito diferente, e uma das embarcações mais desejadas no Brasil é a Triton Flyer 44, criada pelo estaleiro do Paraná Triton Yachts. Lançada recentemente, ela vem atraindo atenção por ter um 'clube privativo', com um custo de R$ 4,2 milhões e uma fila de espera de oito meses para os interessados.

A Triton Flyer 44 é uma lancha de 44 pés que promete transformar a experiência de lazer no mar. Com design arrojado, a embarcação oferece uma combinação de requinte e funcionalidade, criando um ambiente que remete a um 'beach club' privativo. A lancha conta com duas aberturas laterais na praça de popa, aumentando o espaço de convivência e lazer, e uma proa que pode ser usada como lounge ou espaço para tomar sol, oferecendo um nível de versatilidade antes reservado apenas a iates de maior porte.

Outro diferencial da Triton Flyer 44 é sua capacidade interna. Conta com três quartos e dois banheiros, permitindo que até cinco pessoas pernoitem a bordo. Durante o dia, a embarcação pode acomodar até 16 pessoas. A lancha também possui uma cozinha moderna, área de refeições e um salão principal que se conecta à área externa através de uma porta de vidro, criando uma atmosfera de aconchego sobre as águas. A tecnologia também se destaca no posto de comando, com sistemas de navegação de última geração.

Rio Boat Show

Apesar de seu alto custo e a longa espera para adquiri-la, a Triton Flyer 44 já conquistou clientes em locais como Estados Unidos, México e Brasil. Ela será uma das estrelas da próxima edição do Rio Boat Show, que acontecerá entre os dias 26 de abril e 4 de maio na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. O evento, um dos maiores da América Latina, é conhecido por apresentar inovações do setor náutico e será o palco ideal para a estreia da lancha no Rio de Janeiro.

Segundo Allan Cechelero, diretor de marketing da Triton Yachts, a presença no Boat Show do Rio é uma oportunidade única para o público conhecer e testar a lancha. "O estado do Rio de Janeiro é um dos mais procurados para o lazer náutico no Brasil, e o evento é essencial para consolidarmos ainda mais a nossa presença na região", afirma Cechelero. A Triton Yachts, fabricante da embarcação, tem se destacado no mercado brasileiro e internacional, com um portfólio de modelos que variam de 23 a 52 pés.

Triton Flyer 44. (Divulgação/Divulgação)

Além da Triton Flyer 44, a empresa também levará ao evento a consagrada Triton Flyer 38 HT, modelo que é um dos maiores sucessos de vendas da marca, além de anunciar um novo modelo inédito no mercado. A expectativa é que o lançamento da Triton Flyer 44 no Rio Boat Show atraia ainda mais admiradores do luxo náutico, consolidando a marca no cenário internacional.