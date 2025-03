Coleção de relógios de Tom Brady: modelo de R$ 17 milhões e presente ao filho

Além de ser o maior vencedor da história do futebol americano, com sete anéis conquistados na carreira, Tom Brady também possui uma coleção de relógios de luxo. Recentemente, o atleta compartilhou um dos exemplares com os filhos.

Em um vídeo publicado no YouTube, Brady mostra um relógio de US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) da Jacob & Co. usado antes de uma partida em Nova Orleans. Benjamin, filho de Brady com Gisele Bündchen experimentou o relógio, que recebeu como presente de 15 anos.

No vídeo, Brady pede para Benjamin fechar os olhos e estender o pulso. "Ele parece brilhante", diz Benjamin enquanto seu pai coloca o relógio cintilante em seu pulso.

Em nota ao site Business Insider, Jacob & Co. confirmou que se trata do modelo Billionaire Mini Ashoka.

O relógio é feito com ouro branco de 18 quilates, cristal de safira antirreflexo e mais de 490 diamantes em várias formas e que juntos pesam 100,57 quilates.

Foram produzidas apenas 18 unidades do relógio.

Além do exemplar dado ao filho, em fevereiro, o jogador de futebol americano e pai de três filhos chamou a atenção durante o Super Bowl, ao usar um relógio coberto de safiras e diamantes.

O modelo da Jacob & Co., avaliado em US$ 740 mil (R$ 4,2 milhões) possui 48,92 quilates de safiras e 1,32 quilate de diamantes.

Estes são dois exemplares que Brady manteve em sua coleção depois de leiloar 21 peças em dezembro, arrecadando US$ 4,6 milhões (R$ 26,2 milhões).

O leilão contou com 47 itens. A peça principal foi um Audemars Piguet Royal Oak Flying Tourbillon, uma edição única feita sob medida para o especial da Netflix Greatest Roast of All Time: The Roast of Tom Brady.

Este relógio, feito em ouro branco, possui um bisel cravejado de diamantes baguette e o nome de Brady gravado em diamantes, além do número sete em algarismos romanos, representando suas vitórias no Super Bowl. O fundo do relógio, de cristal safira, exibe um rotor customizado com a assinatura de Brady. O valor estimado de pré-venda dessa peça única varia entre US$ 400 mil (R$ 2,1 milhões) e US$ 800 mil (R$ 4,3 milhões).

Brady no mercado de colecionáveis

Tom Brady é uma figura central não apenas no esporte, mas também no mercado de colecionáveis e memorabília esportiva. Seu nome está associado a grandes marcas de relógios, como TAG Heuer e, mais recentemente, IWC Schaffhausen, refletindo seu gosto refinado e seu interesse de longa data por peças de alta relojoaria. Ele revelou que seu amor por relógios foi incentivado por seus pais, que lhe deram seu primeiro relógio como presente de formatura do ensino médio, quando ele foi aceito na Universidade de Michigan.

Em uma nota curiosa sobre sua trajetória, Brady compartilhou que o protetor de tela de seu computador na faculdade era uma imagem do IWC GST Automatic Alarm, um relógio que ele sonhava em adquirir e que finalmente comprou depois de vencer seu primeiro Super Bowl em 2002.