Viagem pela Rota 66: principais paradas e dicas

A Rota 66, também conhecida como "The Main Street of America" (A Principal Rua da América), é um dos destinos mais emblemáticos para os amantes de viagens e de história. Originalmente inaugurada em 1926, ela percorre o coração dos Estados Unidos, ligando Chicago, em Illinois, a Santa Monica, na Califórnia.

Conhecida por sua importância no processo de urbanização e no desenvolvimento de diversas cidades americanas, a estrada virou símbolo de liberdade, aventura e representação do sonho americano.

Embora tenha sido desativada oficialmente em 1985, devido a modernização do sistema rodoviário do país, ainda atrai turistas de todo o mundo que buscam reviver a nostalgia de uma época que ficou marcada na cultura pop e dirigir na parte que segue disponível.

Por que a Rota 66 é famosa?

A Rota 66 ficou famosa devido à sua importância histórica como um dos primeiros caminhos que ligaram o leste ao oeste dos Estados Unidos.

Ao longo de sua extensão de 4.000 quilômetros, a estrada passou por várias cidades que foram fundamentais para o crescimento econômico do país, especialmente durante a Grande Depressão, quando milhares de americanos viajaram para o oeste em busca de melhores condições de vida.

A estrada se tornou um ícone da cultura popular, sendo celebrada em músicas, filmes e livros. Sua popularidade também está ligada à ideia de uma jornada épica, de cruzar um país inteiro e experimentar sua diversidade.

Quais cidades fazem parte da Rota 66?

A estrada atravessa oito estados dos Estados Unidos, passando por diversas locais históricos. Entre as principais cidades e atrações ao longo do caminho, destacam-se:

Chicago, Illinois – Início da Rota 66, onde a estrada começa com a famosa placa "Route 66 Begins";

– Início da Rota 66, onde a estrada começa com a famosa placa "Route 66 Begins"; St. Louis, Missouri – Conhecida pelo Arco Gateway Arch e por ser um ponto crucial para os viajantes;

– Conhecida pelo Arco Gateway Arch e por ser um ponto crucial para os viajantes; Tulsa, Oklahoma – Famosa por sua arquitetura art déco e a rica história cultural;

– Famosa por sua arquitetura art déco e a rica história cultural; Amarillo, Texas – Destino do famoso Cadillac Ranch e várias paradas típicas da estrada;

– Destino do famoso Cadillac Ranch e várias paradas típicas da estrada; Santa Fe, Novo México – Uma cidade vibrante, com forte influência da cultura nativa americana;

– Uma cidade vibrante, com forte influência da cultura nativa americana; Flagstaff, Arizona – Um ponto estratégico para explorar o Grand Canyon;

– Um ponto estratégico para explorar o Grand Canyon; Los Angeles, Califórnia – O fim da Rota 66, onde os viajantes chegam à praia de Santa Monica.

Quanto tempo leva para fazer o trajeto?

A duração da viagem pela Rota 66 pode variar dependendo do ritmo do viajante e das paradas que ele deseja fazer ao longo do percurso. Em média, o tempo gasto é de 10 a 14 dias para percorrer os trajetos da estrada. Muitos turistas optam por passar de 2 a 3 dias em cada estado para explorar as atrações, cidades e pontos turísticos.

Caso o objetivo seja uma viagem mais rápida, é possível percorrer a Rota 66 em uma semana, mas isso pode significar perder algumas das atrações mais emblemáticas.

Vale lembrar que o trajeto original não existe mais como um todo, mas sim em partes. Os mapas atuais não fornecem mais o caminho original como sugestão. É preciso conectar pontos isolados com trechos de novas rodovias para conseguir cruzar a parte que ainda está disponível.

Quanto custa um passeio pela Rota 66?

O custo de uma viagem pela Rota 66 depende de diversos fatores, como o tipo de transporte, hospedagem, alimentação e atividades extras. Uma viagem de carro ou moto pode custar entre US$ 1.000,00 e US$ 3.000,00 por pessoa, dependendo do estilo de viagem e do tempo gasto.

O aluguel de um carro pode variar entre US$ 30,00 e US$ 70,00 por dia, e a hospedagem nas cidades ao longo da estrada pode custar entre US$ 50,00 e US$ 150,00 por noite.

Além disso, atividades como visitas a museus ou parques nacionais, como o Grand Canyon, podem adicionar ao custo total. Para economizar, muitos viajantes optam por opções de hospedagem simples, como motéis tradicionais à beira de estrada ou acampamentos.

Qual a melhor época do ano para fazer a Rota 66?

A melhor época para viajar pela famosa rodovia é durante a primavera (abril a junho) e o outono (setembro a novembro). Nessas estações, o clima é mais ameno, com temperaturas agradáveis para viagens longas de carro, além de haver menos chuvas e riscos de nevascas, comuns no inverno, especialmente no norte do país.

O verão, por outro lado, pode ser muito quente, principalmente em estados como Arizona e Novo México, o que pode tornar a viagem desconfortável, além de ser a alta temporada, o que resulta em preços mais elevados.

Dicas para cruzar a Rota 66 nos Estados Unidos

Para aproveitar ao máximo a viagem por uma das estradas mais famosas do mundo, algumas dicas devem ser seguidas. Veja:

Planeje as paradas com antecedência : Embora a Rota 66 tenha muitas atrações, algumas delas estão localizadas em áreas remotas. É importante planejar suas paradas para garantir que você tenha combustível, alimentação e hospedagem adequados.

Aproveite as atrações locais : Não se limite às grandes cidades. Muitas das paradas mais interessantes e autênticas estão em pequenas cidades ao longo da rota, com museus, restaurantes típicos e lojas de suvenires que mantêm o charme da estrada antiga.

Alugue um carro confortável : Como a viagem envolve muitas horas de estrada, escolher um carro confortável é essencial. Se você deseja uma experiência única, considere alugar um carro clássico ou uma moto para entrar no espírito da jornada.

Leve um bom kit de viagem : Verifique se o carro está em bom estado e leve um kit de primeiros socorros, água, alimentos e carregadores extras para celular, pois algumas áreas podem ser bem distantes de centros urbanos.

Esteja preparado para o clima: A Rota 66 cruza várias zonas climáticas, do frio no norte à quente no deserto do oeste. Leve roupas apropriadas para diferentes condições meteorológicas e esteja preparado para variações de temperatura.

Por que você deve saber disso?

A Rota 66 não é apenas uma estrada; é uma viagem pela história, cultura e paisagens dos Estados Unidos. Para muitos, percorrê-la é a realização de um sonho de longa data, e a experiência oferece memórias inesquecíveis. Além disso, essa viagem pode ser uma excelente maneira de explorar as diferentes culturas e ambientes que formam a rica tapeçaria americana.