Os melhores ovos de Páscoa de 2025 com pistache e castanhas

Assim que o Carnaval se encerra, supermercados, empórios e confeitarias colocam em suas vitrines os produtos do próximo feriado, os ovos de chocolate para a Páscoa. Em meio a tantos sabores curiosos e novidades, pode ser difícil escolher um exemplar.

Com isso, Casual EXAME convidou cinco chefs, confeiteiros e influenciadores de gastronomia e vinhos para provarem amostras de ovos de Páscoa artesanais e amostras vendidas em supermercados e empórios.

Participaram da degustação André Mifano, chef do restaurante Donna, Janaína Torres, melhor chef mulher do mundo, segundo ranking 50 Best e proprietária do Bar da Dona Onça e Mercearia da Cidade e À Brasileira; Verônica Kim, confeiteira e proprietária da By Kim; Pri Matta, especialista em vinhos em @deondevinho e Laura Miranda, criadora de conteúdo de gastronomia e sócia da agência Gulah.

Os critérios adotados incluíram a análise do sabor, textura, aromas e aparência. Foram avaliados 13 ovos de Páscoa vendidos em mercados e 21 ovos de Páscoa artesanais. Todos os ovos de Páscoa selecionados são recheados. Confira lista de vencedores com pistache, castanhas e amendoim na receita.

Cakess

Cakess: Ovo Not Nickers (Ana Schad/Divulgação)

A Cakess, comandada pelo casal Gabriela e Leandro Tripi, localizada em um casarão centenário na Av. Angélica, em Higienópolis, escolheu a amostra do Ovo Not Nickers para ser avaliada. A amostra é feita com chocolate ao leite recheada com duja de amendoim, amendoins torrados e caramelo de baunilha (R$ 210, 450g). "Super bom. É o chocolate que sonhamos comer hoje em dia", comentou Torres.

Tchocolath

Tchocolath: Ovo de Castanha de Caju (R$ 190, 250g) (Tadeu Brunelli/Divulgação)

A marca de chocolates artesanais apresenta para este ano o Ovo de Castanha de Caju (R$ 190, 250g), feito com chocolate ao leite e castanha de caju. "Há valorização da castanha de caju. O chocolate não possui açúcar residual. Achei sofisticado e refinado", diz Torres.

Zulcare

Zulcare: chocolate Dubai com toque brasileiro (Divulgação/Divulgação)

A Zulcare enviou a amostra de um dos doces mais populares das redes sociais do momento: o chocolate Dubai. No entanto, a versão possui um toque brasileiro, com casca de chocolate meio amargo recheada com caramelo salgado, uma camada de duja de castanha de caju e massa de kneff, finalizada com chocolate ao leite (R$ 230, 400g).

Arábia

Arábia: Ovo de Páscoa Dubai Pistache (R$ 280 com 400g) (Tadeu Brunelli/Divulgação)

O restaurante foi pioneiro ao trazer o Chocolate Dubai para o Brasil e a marca agora aposta nos ovos de Páscoa com o chocolate viral. A principal aposta é o Ovo de Páscoa Dubai Pistache (R$ 280 com 400g), com chocolate ao leite, pasta de pistache, chocolate meio amargo e massa de knefe. "O ovo é crocante e com menos açúcar residual em comparação com os outros chocolates", diz Torres.

