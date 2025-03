Goldman Sachs aposta em recuperação da Nintendo com lançamento do Switch 2; ações sobem

As ações da Nintendo subiram 6,4% nesta quarta-feira, 26, em Tóquio, após um relatório positivo do Goldman Sachs (GS). A instituição financeira dos Estados Unidos indicou que a chegada do Switch 2, programada para o dia 2 de abril, pode ser um marco importante para a empresa, levando o número de usuários ativos a novos recordes.

O Goldman Sachs reiniciou a cobertura das ações da Nintendo, estabelecendo uma recomendação de compra e fixando um preço-alvo de ¥ 13.600 para os próximos 12 meses, o que representa uma alta de 26% sobre o valor registrado na terça-feira, segundo a Bloomberg.

De acordo com os analistas Minami Munakata e Haruki Kubota, do Goldman, o lançamento do Switch 2 deve “desbloquear” o potencial de consumidores inativos, aumentando significativamente o número de consoles ativos.

Após sete anos desde o lançamento do Switch original, a Nintendo está prestes a apresentar a evolução de seu popular console híbrido, uma das apostas mais esperadas da indústria de games. A empresa já viu suas ações atingirem máximos históricos devido à grande expectativa em torno do produto, e agora o Switch 2 é visto como o principal responsável por revitalizar o crescimento da companhia, especialmente diante da desaceleração das vendas do modelo anterior.

Além do hardware, os analistas acreditam que o Switch 2 será acompanhado de uma série de novos jogos, o que deverá atrair ainda mais consumidores. Com isso, espera-se que a Nintendo retome uma fase de crescimento em seus lucros a partir do próximo ano fiscal.

O lançamento do Switch 2 pode ser o pontapé inicial de uma nova fase de crescimento para a Nintendo, com uma base de consumidores ainda mais sólida e um impacto positivo nas finanças da empresa. É melhor correr, Mario.