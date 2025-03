Prouni 2025: inscrições para lista de espera do 1º semestre são abertas; saiba como participar

A partir desta quarta-feira, 26 de março, estudantes interessados em garantir uma bolsa no Programa Universidade para Todos (Prouni) têm a oportunidade de se inscrever na lista de espera para o primeiro semestre de 2025.

O processo é feito de forma totalmente online, pelo Portal de Acesso Único, e vai até às 23h59 desta quinta-feira, 27 de março.

Durante a inscrição, os candidatos devem selecionar até duas opções de instituição de ensino, curso e turno, entre as bolsas disponíveis. Após o término do prazo, o sistema irá classificar os estudantes com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e nas opções escolhidas.

Quem pode se inscrever na lista de espera do ProUni?

Para se inscrever na lista de espera do Prouni, o candidato deve:

Ter participado de pelo menos uma das duas últimas edições do Enem realizadas antes do processo seletivo;

Alcançar nota mínima de 450 pontos na média das cinco provas do exame;

Não ter tirado nota zero na redação ;

Não ter feito o Enem na condição de treineiro (ou seja, apenas para autoavaliação, sem fins de ingresso no ensino superior).

Como se inscrever na lista de espera do ProUni?

Para se inscrever, o candidato deve:

Acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior ;

Digitar os dados da conta no portal de serviços digitais do governo federal, Gov.br ;

Realizar o login utilizando o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha.

Quando sai o resultado da lista de espera do ProUni?

A chamada para as vagas será realizada no dia 1º de abril.