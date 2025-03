Enólogo da Don Melchor revela o segredo por trás do vinho chileno eleito o melhor do mundo

"O vinho tem um estilo de Bordeaux, tem finez, com frutas puras e equilíbrio impecável." É assim que a revista Wine Spectator, uma das mais respeitadas publicações especializadas do mundo, descreve o chileno Don Melchor 2021 — eleito o melhor vinho do mundo em 2024. A distinção veio após a degustação de mais de 10 mil rótulos, que resultou na icônica lista dos 100 melhores vinhos do ano.

Embora faça parte do gigante Concha y Toro, a vinícola premium Don Melchor tem identidade própria. Tanto que, há alguns anos, a marca principal foi retirada do rótulo há pouco mais de dez anos. Desde 1997, quem lidera tanto a parte administrativa quanto a elaboração dos vinhos é Enrique Tirado, com total autonomia para criar verdadeiros ícones. Os resultados comprovam: nos últimos anos, os rótulos da vinícola figuram entre as principais avaliações de vinho do mundo, sempre com notas altíssimas.

Os vinhos são elaborados quase integralmente com a uva Cabernet Sauvignon, embora pequenas parcelas incluam também Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdot. A composição varia conforme a safra, mas a predominância da Cabernet é uma constante. Os 127 hectares de vinhedos estão localizados aos pés da Cordilheira dos Andes em uma área privilegiada do Vale do Maipo — uma das melhores regiões vitivinícolas do Chile.

Além de um terroir único, outros fatores contribuem para a excelência do Don Melchor. “O equilíbrio entre intensidade e fineza, aliado à combinação ideal de solo, clima e técnicas de vinificação, garante que o Don Melchor expresse toda a personalidade da Cabernet Sauvignon”, resume Tirado, em entrevista exclusiva à EXAME Casual.

Com uma produção limitada a cerca de 20 mil garrafas por ano (varia conforme a safra), o Brasil está consistentemente entre os principais mercados da vinícola. A seguir, os principais trechos da entrevista.

A colheita da safra de 2025 está começando. Quais são as características dessa colheita?

Está muito boa, com muita personalidade e expressividade. Embora seja um pouco diferente, tem características únicas. Os primeiros meses foram mais quentes, mas a temperatura se estabilizou, o que tem permitido uma boa maturação. Estamos colhendo Merlot e Cabernet Sauvignon, e a intensidade, a concentração de aromas e cores está impressionante. É uma colheita que exige precisão, não admite erros.

Como o clima tem impactado a colheita e o processo de vinificação?

O clima tem variado, o que exige uma atenção redobrada. Embora a média climática seja semelhante aos últimos 30 anos, temos observado anos mais extremos, com verões mais quentes e invernos mais frios. O manejo do vinhedo precisa ser muito preciso para lidar com essas variações. Com o vinhedo solar implantado em 2018, temos informações valiosas sobre temperatura, radiação solar e umidade, que ajudam a ajustar o processo de vinificação com base nas condições climáticas.

Don Melchor 2021: melhor vinho do mundo em 2024. (Divulgação/Divulgação)

Como o vinhedo solar ajuda na elaboração de vinhos como o Don Melchor?

O vinhedo solar, implantado em 2018, fornece dados fundamentais para o manejo do vinhedo antigo. Ele nos dá informações sobre as condições ideais de temperatura, radiação e umidade, permitindo ajustar a colheita e a vinificação com mais precisão. Isso nos ajuda a garantir a qualidade do Don Melchor, ajustando as condições do vinhedo para manter o equilíbrio entre intensidade e fineza, independentemente das variações climáticas.

Como a vinificação e a escolha das barricas contribuem os vinhos?

A vinificação de Don Melchor envolve a separação das parcelas e a guarda em barricas. Usamos 100% de barrica para o vinho, com 70% de barrica nova e 30% de barrica de uso, sempre francesa. A barrica não deve dominar o vinho, mas ajudar na sua evolução, mantendo a expressão natural do terroir. A nossa filosofia é que a madeira deve complementar a complexidade do vinho, sem mascarar a verdadeira identidade do vinho, que deve refletir o solo, o clima e a variedade da uva.

Don Melchor foi reconhecido pela Wine Spectator como o melhor do mundo em 2024. Como você acredita que ele alcançou esse status e o que torna este vinho tão especial?

Don Melchor conquistou seu status de um dos melhores vinhos do mundo devido ao cuidado meticuloso em cada etapa do processo de produção. Desde a escolha do terroir, aos pés dos Andes, até o manejo preciso das parcelas de vinhedo, cada detalhe é cuidadosamente controlado. O equilíbrio entre intensidade e fineza, aliado à combinação ideal de solo, clima e técnicas de vinificação, garante que o Don Melchor expresse toda a personalidade da Cabernet Sauvignon, resultando em um vinho único e de alta qualidade.