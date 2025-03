Alibaba e BMW se unem para desenvolver inteligência artificial para carros na China

A BMW e o Alibaba Group anunciaram uma colaboração estratégica para incorporar inteligência artificial (IA) em seus modelos de carros voltados para o mercado chinês.

A parceria com a empresa Banma, apoiada pela Alibaba, visa integrar soluções de IA nos veículos da montadora alemã, e irá usar a tecnologia desenvolvida pela equipe de IA do grupo chinês, segundo a Bloomberg.

Software como principal diferencial competitivo

A crescente importância do software no mercado de carros elétricos tem se mostrado um fator essencial, especialmente na China, onde empresas locais como BYD dominam o mercado. Diante dessa competitividade, montadoras europeias como a BMW estão buscando parcerias tecnológicas com gigantes chinesas, a fim de não ficar para trás.

A BMW, que depende fortemente do mercado chinês, registrou uma queda nas vendas de 13,4% no ano passado e enfrenta um cenário desafiador para 2025.

Para tentar reverter essa situação, a montadora apostou na inteligência artificial para melhorar a experiência do usuário, desenvolvendo um assistente pessoal inteligente com recursos de reconhecimento de voz e planejamento de viagens. A nova tecnologia será capaz de oferecer recomendações de estacionamento, restaurantes próximos e até informações em tempo real sobre o trânsito, como os semáforos.

Investimentos estratégicos da Alibaba e parcerias globais

A Alibaba tem investido pesadamente em IA, com um plano de investimento de 380 bilhões de yuan (aproximadamente US$ 52 bilhões) nos próximos três anos para aprimorar sua infraestrutura, incluindo data centers.

A gigante de tecnologia também tem fornecido soluções de IA para fabricantes chineses como Xpeng, Zeekr e Leapmotor, além de expandir sua atuação no mercado de smartphones, com a Apple usando sua tecnologia para os novos modelos de iPhone na China.

Em resposta ao avanço das empresas chinesas, Mercedes-Benz e Volkswagen também buscaram parcerias estratégicas para garantir a competitividade de seus carros elétricos.

A Volkswagen, por exemplo, se uniu à Rivian Automotive e à Horizon Robotics da China para desenvolver novas soluções tecnológicas para seus veículos.

Já a Mercedes-Benz investiu na startup Momenta, também chinesa, para fortalecer seus sistemas de assistência ao motorista.