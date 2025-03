Tim Cook, CEO da Apple, fortalece laços com a DeepSeek e ecossistema de IA da China

Nesta quarta-feira, 26, Tim Cook, CEO da Apple (AAPL), fez uma visita oficial a Hangzhou, centro da inteligência artificial (IA) da China e lar da startup DeepSeek, que ganhou destaque mundial ao desenvolver modelos de IA a custos muito inferiores aos dos concorrentes americanos.

Durante sua passagem pela cidade, Cook se encontrou com a "próxima geração de desenvolvedores" da prestigiada Universidade Zhejiang, onde a Apple anunciou uma doação de 30 milhões de yuans (aproximadamente US$ 4,1 milhões), segundo a Bloomberg.

O impacto da visita de Cook reflete não apenas o apoio da Apple ao ambiente de inovação local, mas também a conexão crescente com empresas de destaque da região. Entre os ex-alunos da Zhejiang, destacam-se figuras como Liang Wenfeng, fundador da DeepSeek, e Colin Huang, do gigante de e-commerce PDD Holdings Inc.

A cidade é também sede da Alibaba, um dos maiores conglomerados tecnológicos da China, além de abrigar startups de IA promissoras, como Manycore Tech e a fabricante de robôs humanos Unitree Robotics. Esses empreendimentos alimentam as expectativas sobre um renascimento tecnológico chinês, especialmente frente às crescentes restrições impostas pelos Estados Unidos a empresas do setor.

A visita de Cook acontece em um contexto de tensão entre as duas maiores economias do mundo, com o governo dos EUA ameaçando impor mais tarifas e sanções a empresas tecnológicas chinesas.

Embora ainda não se saiba se Cook visitará outras empresas locais, sua presença em Hangzhou reafirma a estratégia da Apple de estreitar os laços com o mercado chinês, especialmente com o setor de inteligência artificial, em um momento crucial para a evolução dessa tecnologia na fabricante do iPhone.