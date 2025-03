Starbucks ameaçada: maior rede de cafés da China quer desembarcar nos Estados Unidos

A Luckin Coffee, maior rede de cafés da China, segue uma estratégia de expansão agressiva e rápida, com uma média de 16 lojas abertas por dia desde meados de 2023. Com isso, a empresa alcançou 22,34 mil unidades, três vezes mais do que a Starbucks na China. Dando continuidade a seus planos ousados, a marca agora mira o mercado dos Estados Unidos.

Em uma recente teleconferência com investidores, o CEO Jinyi Guo afirmou que a empresa está adotando "modelos operacionais flexíveis e personalizados para expandir nossa presença no exterior", e indicou que o mercado americano está em seus planos, segundo reportagem publicada pelo Daily Mail.

Essa expansão representa uma ameaça direta à Starbucks, que enfrenta uma queda de receita nos últimos anos, especialmente devido aos preços mais baixos praticados pela concorrente chinesa. Enquanto a Luckin Coffee planeja vender café por US$ 2 a US$ 3, a Starbucks cobra entre US$ 6 e US$ 7 por uma xícara em Nova York.

Além disso, o preço do café da Luckin também está abaixo de outros concorrentes, como Dunkin' (US$ 2,15 a US$ 3,50), Tim Hortons (US$ 3) e Dutch Bros (US$ 5,25). Além de preço mais baixo, a rede aposta na facilidade do pedido, sendo tudo feito no celular, sem a necessidade de falar com um atendente.

Queda do lucro

Recentemente, a Starbucks anunciou a eliminação de 1,1 mil cargos administrativos como parte de uma reestruturação para estimular o crescimento das vendas. A empresa também simplificará seu cardápio, retirando bebidas com baixa demanda. No último trimestre, a Starbucks registrou uma queda de 4% nas vendas globais de suas lojas, impactando negativamente seus lucros.

Compra de café brasileiro

No final de 2023, a Luckin Coffee anunciou um acordo para comprar 240 mil toneladas de café brasileiro entre 2025 e 2029, totalizando um valor estimado de US$ 2,5 bilhões. O compromisso anterior, firmado em junho durante uma missão empresarial brasileira à China, prevê a compra de 120 mil toneladas até o final de 2024, totalizando US$ 500 milhões.

A parceria entre a Luckin Coffee e o Brasil teve início em 2023, por meio do programa Exporta Mais Brasil. Durante uma visita a Cacoal (RO), compradores da empresa conheceram cafés produzidos na Amazônia, com 4 mil sacas vendidas em um único evento. As empresas apoiadas pela ApexBrasil serão algumas das fornecedoras para esses acordos, o que contribuirá para o desenvolvimento econômico, geração de renda e empregos nas regiões atendidas pela iniciativa.

Com Agência O Globo e Agência Brasil