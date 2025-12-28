Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Verão e proteção: o nécessaire indispensável para o verão

Produtos essenciais para a pele e o cabelo para aproveitar os dias de sol e sal sem esforço

Beleza: cuidados para pele e cabelo no calor (Germano Lüders/Exame)

Beleza: cuidados para pele e cabelo no calor (Germano Lüders/Exame)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 28 de dezembro de 2025 às 07h02.

Tudo sobreBeleza
Saiba mais

1. Protetor solar Bioré UV Aqua Rich Watery Essence Pouch FPS 50, 120 g, 139,90 reais, disponível em biorebrasil.com.br

2. Dermage, protetor solar Photoage Wet FPS 40, 160 g, 99,90 reais, disponível em dermage.com.br

3 e 8. Truss Combo No Metal, 269,98 reais, disponível em trussprofessional.com.br

4. Gel de limpeza Neutrogena Hydro Boost Pele Normal a Sensível, 300 ml, 79,99 reais, disponível em drogasil.com.br

5. Perfume Prada Paradigme, 100 ml, 1.019 reais, disponível em sephora.com.br

6. Protetor solar La Roche Posay — UV AIR, 45 ml, 109,90 reais, disponível em laroche-posay.com.br

7. Westwing, toalha de praia com franja Riviera Azu e Off-White, 129,90 reais, disponível em westwing.com.br

9. L’Occitane au Brésil, frappé hidratante desodorante corporal Bafafá, 99,90 reais, disponível em br.loccitaneaubresil.com

10. Jo Malone colônia Sandalwood & Spiced Apricot, 100 ml, 1.450 reais, disponível em jomalone.com.br

11. Vichy, shampoo anticaspa espuma de limpeza Cachos & Crespos, 129,90 reais, disponível em drogasil.com.br

12. Lancôme, Lip Idôle JuicyTreat, 279 reais, disponível em lancome.com.br

13. Tangle Teezer, The Ultimate Detangler Mini Collab com Swarovski, 209 reais, disponível em sephora.com.br

14. MAC, gloss Plumping em Stick Squirt, 169 reais, disponível em maccosmetics.com.br

15. Eudora, Supreme Oil Siàge Nutri Rosé, 60 ml, 79,99 reais, disponível em eudora.com.br

16. Westwing, toalha de praia Lagosta Vermelho e Off-White, 129,90 reais, disponível em westwing.com.br

Direção de arte e produção: Carolina Gehlen e Júlia Storch

Acompanhe tudo sobre:Beleza

Mais de Casual

Os melhores hotéis do Rio de Janeiro, segundo ranking Casual EXAME

Lentidão marca descida para o litoral de SP; saiba quais kms evitar

Esse país da Europa foi eleito como o melhor de 2025 para turistas

Japão deve alcançar 40 milhões de turistas estrangeiros em 2025

Mais na Exame

Negócios

Eles se demitiram e foram morar em Pipa. De lá, criaram uma empresa global

Pop

2026 será o ano de Zendaya? Além de ‘Euphoria’, atriz estará em 4 filmes

Mundo

Milei teve ano de vitórias e se aproximou ainda mais de Trump

Carreira

De mãe solo na garagem a CEO bilionária: a jornada por trás de uma empresa de US$ 1 bilhão