Uniqlo olha para a Argentina. O Brasil é o próximo?

A Uniqlo aparece cada vez mais no radar argentino. A marca japonesa, pertencente ao grupo Fast Retailing e conhecida mundialmente pelo conceito LifeWear, de básicos funcionais e atemporais, avalia sua entrada no mercado portenho em meio a um cenário de maior estabilidade macroeconômica sob o governo Milei. Não há confirmação oficial, data, investimento ou parceiro local anunciado. Mas o nome circula com frequência suficiente na imprensa econômica argentina para indicar que a conversa está acontecendo.

A empresa está há um tempo mirando no cenário internacional. Até agosto de 2025, a Uniqlo contava com 1.725 lojas fora do Japão, com presença consolidada na Ásia, Europa e América do Norte. A América do Sul segue sem nenhuma unidade. Esse espaço em branco, combinado com o novo clima de negócios na Argentina, é o que alimenta as especulações.

Se chegar, os preços não serão os mesmos praticados em outros mercados. Os custos de importação, a carga tributária e a logística local devem multiplicar os valores entre duas e três vezes. Uma camiseta básica que custa o equivalente a R$ 50 em Nova York pode chegar a R$ 150 em Buenos Aires. Mesmo assim, o posicionamento da marca, num segmento entre o fast fashion tradicional e o luxo acessível, ocuparia um espaço que ainda não tem um ocupante claro no varejo argentino.

O movimento da Uniqlo acontece num contexto mais amplo de interesse internacional pelo Cone Sul. A H&M confirmou sua chegada à Argentina para 2027, com Daniel Ervér, CEO do Grupo H&M, descrevendo o passo como parte da expansão contínua na América Latina. A Polo Ralph Lauren também aparece entre as marcas monitoradas pelo mercado local.

No Brasil, a H&M chegou em agosto de 2025 e já tem sete novas lojas previstas para 2026, com meta de estar em todos os estados até 2028. A Bershka, rede irmã da Zara dentro do grupo Inditex, abriu sua primeira loja em São Paulo e planeja expansão para o Rio de Janeiro ainda este ano. A pergunta que fica, para o caso da Uniqlo especificamente, é se a Argentina será o ponto de entrada para um movimento maior no continente ou um capítulo isolado. O Brasil, maior mercado da região, ainda não tem nenhuma loja da marca.