A calça skinny volta aos desfiles e reconquista o armário masculino

Nas semanas de moda masculina de Paris e Milão, quem acompanhou a temporada viu a mesma imagem se repetir em pelo menos cinco desfiles: calças coladas ao corpo, do tornozelo até a cintura, caminhando lado a lado com peças largas e volumosas na mesma passarela. Depois de quase uma década de domínio do oversized, a calça skinny voltou a ocupar espaço central no vestuário masculino.

Segundo a plataforma de busca Lyst, a procura por calças e jeans skinny para homens cresceu 25% de um mês para o outro. A empresa associa o salto à nostalgia do indie sleaze e ao cansaço com as silhuetas largas que dominaram o vestuário masculino na última década.

Um pêndulo conhecido

A moda masculina já passou por esse ciclo antes. Das calças justas do final dos anos 1980, o mercado migrou para o baggy do hip hop e do skate nos anos 1990, voltou ao slim com o indie rock em meados dos anos 2000 e mergulhou de novo no oversized a partir de 2016. A diferença está na forma como a calça justa volta agora, com folga na barra, tecidos com elastano e cortes que evitam o aperto extremo associado à década passada.

O que muda em relação à versão anterior aparece também nas grandes redes. A Abercrombie & Fitch e a Good American lançaram, ao longo do primeiro semestre deste ano, linhas skinny masculinas com abertura maior no tornozelo e lavagens escuras, miradas em quem nunca usou o modelo e também em quem o abandonou há dez anos.

O que as passarelas mostraram

Looks masculinos da Dior (à esq.) e da Prada com calças justas nas passarelas (Divulgação)

Nas coleções de inverno 2026, a calça justa apareceu em pelo menos quatro grifes de peso. Na Dior, Jonathan Anderson colocou modelos masculinos em denim slim com regatas de paetês. A Prada construiu a coleção masculina de primavera-verão 2027, apresentada em junho, em torno de jeans e jaquetas jeans, descritos pela marca como um exercício de simplicidade prática.

Na Celine, o americano Michael Rider assinou em junho sua primeira coleção masculina como diretor criativo da grife, também para a primavera-verão 2027. Calças justas dividiram espaço com modelos largos e balonê na mesma passarela, misturadas a alfaiataria de ombro estreito e blazers ajustados ao corpo.

Looks masculinos da coleção de primavera-verão 2027 da Celine, assinada por Michael Rider, com calças justas na passarela (Divulgação)

Nem todo mundo migrou

O avanço da calça skinny não apagou o interesse por outros formatos no vestuário masculino. A própria Lyst registrou, nos últimos meses, alta na demanda por jeans de cintura baixa, puxada por modelos largos e boca de sino. Louis Vuitton, Saint Laurent e Dolce & Gabbana seguem apostando em silhuetas amplas para as próximas coleções masculinas, o que sugere que o guarda-roupa deve conviver por um tempo com os dois extremos, sem que um cancele o outro.

Esse dado ajuda a explicar por que boa parte das novas coleções skinny vem acompanhada de blazers largos, camisas longas e botas de sola grossa. A ideia, segundo estilistas ouvidos pela imprensa internacional, é evitar que a calça reproduza sozinha o visual dos anos 2010, equilibrando o corte justo com peças de cima mais soltas.