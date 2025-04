O mesmo relógio Ingenieur da IWC, robusto e elegante. Só que bem menor

GENEBRA. O primeiro relógio Ingenieur foi apresentado pela IWC Schaffhausen em 1955 como um tributo aos engenheiros pós-Segunda Guerra, um relógio que era ao mesmo tempo preciso e protegido dos efeitos de campos magnéticos.

Em 1967, o modelo evoluiu para o Ingenieur SL, abreviação para steel line, projetado pelo lendário Gerald Genta e que ajudou a redefinir o conceito de relógio esportivo de luxo, com bracelete integrado.

Agora, no aniversário de 70 anos de seu lançamento, a manufatura de Schaffhausen apresenta novas versões do modelo, em um tamanho menor de caixa, espécie de tributo aos relógios das décadas passadas. A novidade foi apresentada no Watches & Wonders, o maior salão de relojoaria do mundo, que acontece em Genebra entre os dias 1 e 7 de abril. Confira.

INGENIEUR AUTOMATIC 35

Com o novo modelo automático, o fabricante suíço de relógios de luxo complementa sua coleção Ingenieur com três versões de 35 milímetros. Um modelo é feito de ouro 18 quilates 5N com mostrador dourado, enquanto dois modelos têm caixa e pulseira de aço inoxidável, um com mostrador preto e o outro com mostrador prateado.

O novo Ingenieur Automatic 35 procura oferecer a mesma ergonomia aprimorada e acabamento detalhado da versão de 40 milímetros. Em 2023, a IWC Schaffhausen apresentou o Ingenieur Automatic 40, um relógio esportivo de luxo com pulseira integrada que revisita o design emblemático do Gérald Genta Ingenieur SL, dos anos 1970.

Os mesmos elementos estão aqui, como a luneta com cinco parafusos funcionais, a pulseira integrada e o mostrador "grid", composto de pequenas linhas e quadrados, com índices aplicados. Os três novos modelos possuem acabamento que combina superfícies escovadas e polidas.

Os apliques dos três modelos são montados manualmente e preenchidos com Super-LumiNova. Enquanto a versão em ouro apresenta apliques de ouro sólido e ponteiros dourados, os dois modelos de aço inoxidável possuem apliques de aço e ponteiros banhados a ródio.

As três versões do Ingenieur Automatic 35 possuem fundo de caixa transparente em cristal de safira, exibindo o calibre 47110 com corda automática e reserva de marcha de 42 horas. O movimento é acabado com grão circular e riscas de Genebra, e possui um rotor banhado a ouro.

CARACTERÍSTICAS

Movimento mecânico – Exibição de data – Segundos centrais hackeados – Fundo de caixa de cristal de safira transparente

MOVIMENTO

Calibre 47110

Reserva de marcha: 42 horas

Corda: Automática

RELÓGIO

Ref. IW324903. Caixa de ouro 18 quilates 5N, mostrador dourado, apliques de ouro 5N e ponteiros banhados a ouro, pulseira integrada de ouro 18 quilates 5N com fecho dobrável tipo borboleta

Ref. IW324901: Caixa de aço inoxidável, mostrador prateado, ponteiros e apliques banhados a ródio, pulseira integrada de aço inoxidável com fecho dobrável tipo borboleta

Ref. IW324906: Caixa de aço inoxidável, mostrador preto, ponteiros e apliques banhados a ródio, pulseira integrada de aço inoxidável com fecho dobrável tipo borboleta

Vidro: Safira, convexa, com revestimento antirreflexo em ambos os lados

Resistência à água: 100 metros

Diâmetro: 35 mm

Altura: 9,4 mm

INGENIEUR AUTOMATIC 40 EM OURO 18 QUILATES 5N

No tamanho tradicional, o novo modelo automático combina uma caixa e pulseira feitas de ouro com um mostrador "grid" preto. O fundo de caixa em cristal de safira transparente mostra o calibre 32111, da IWC, com reserva de marcha de 120 horas. O movimento é aprimorado com riscas de Genebra circulares, parafusos azuis e rotor banhado a ouro.

Apresentado em 2023, o Ingenieur Automatic 40 reflete os ousados códigos estéticos do Ingenieur SL, projetado por Gérald Genta na década de 1970, com melhorias em ergonomia e acabamento. Agora chega essa nova versão, com caixa e aro da caixa, luneta, proteção da coroa, coroa e elos da pulseira em ouro.

A luneta tem acabamento escovado, com bordas externas polidas, enquanto o aro da parte traseira da caixa é polido. O movimento é acabado com riscas de Genebra circulares, parafusos azuis e rotor banhado a ouro.

CARACTERÍSTICAS

Movimento mecânico – Exibição de data – Segundos centrais hackeados – Coroa rosqueada – Fundo de caixa de cristal de safira transparente

MOVIMENTO

Calibre IWC 32111

Reserva de marcha: 120 horas

Corda: Automática

RELÓGIO

Ref. IW328702. Caixa de ouro 18 quilates 5N, mostrador preto, ponteiros banhados a ouro, apliques de ouro 5N, pulseira integrada de ouro 18 quilates 5N com fecho dobrável tipo borboleta

Vidro: Safira, convexa, com revestimento antirreflexo em ambos os lados

Resistência à água: 100 metros

Diâmetro: 40 mm

Altura: 10,4 mm

INGENIEUR AUTOMATIC 40 “F1 THE MOVIE”

A IWC apresenta uma edição especial do Ingenieur Automatic 40 com mostrador verde. Limitado a 1000 peças, o relógio se inspira na peça usada pelo personagem principal, Sonny Hayes, no próximo filme da Apple Original Film, "F1 THE MOVIE".

Interpretado pelo ator Brad Pitt, o piloto veterano usa uma versão personalizada do Ingenieur SL, Referência 1832, com mostrador na cor verde de sua assinatura. O filme sobre um ex-piloto que retorna à Fórmula 1 e traz os atores dirigindo carros de corrida reais.

CARACTERÍSTICAS

Movimento mecânico – Exibição de data – Segundos centrais hackeados – Coroa rosqueada – Fundo de caixa de cristal de safira transparente

MOVIMENTO

Calibre IWC 32111

Frequência: 28.800 vph / 4 Hz

Joias: 21

Reserva de marcha: 120 horas

Corda: Automática

RELOGIO

Caixa de aço inoxidável, mostrador verde, ponteiros banhados a ouro, apliques de ouro 5N, pulseira integrada de aço inoxidável com fecho dobrável tipo borboleta

Vidro: Safira, convexa, com revestimento antirreflexo em ambos os lados

Resistência à água: 100 metros

Diâmetro: 40 mm

Altura: 10,8 mm

INGENIEUR AUTOMATIC 42 EM CERÂMICA PRETA

IWC Automatic 42 em Cerâmica Preta: resistência (IWC Schaffhausen/Divulgação)

Essa versão combina o design de pulseira integrada derivado de Gérald Genta com uma execução totalmente em cerâmica pela primeira vez. O modelo se destaca pelo nível elevado de detalhes no acabamento dos componentes do material, com uma combinação de superfícies escovadas, jateadas e polidas.

O calibre IWC com sistema de corda Pellaton, componentes em cerâmica e uma reserva de marcha de 60 horas é visível através do fundo de caixa de cristal de safira escurecido.

A cerâmica é extremamente dura e resistente a arranhões, mais leve que o aço e imune a variações de temperatura. A expertise da IWC Schaffhausen em cerâmica remonta a quase quatro décadas. Em 1986, a maufatura apresentou o primeiro relógio de pulso com caixa de cerâmica de óxido de zircônio preto.

CARACTERÍSTICAS

Movimento mecânico – Sistema de corda automática Pellaton – Exibição de data – Segundos centrais hackeados – Fundo de caixa de cristal de safira transparente

MOVIMENTO

Calibre IWC-manufactured 82110

Frequência: 28.800 vph / 4 Hz

Joias: 22

Reserva de marcha: 60 horas

Corda: Automática

RELOGIO

Ref. IW338903. Caixa de cerâmica preta, mostrador preto, ponteiros e apliques pretos, coroa de cerâmica preta, pulseira de cerâmica preta com fecho dobrável tipo borboleta

Vidro: Safira, convexa, com revestimento antirreflexo em ambos os lados

Resistência à água: 100 metros

Diâmetro: 42 mm

Altura: 11,6 mm

IWC INGENIEUR CALENDÁRIO PERPÉTUO 41

IWC Ingenieur Calendário Perpétuo 41: complicações (IWC Schaffhausen/Divulgação)

Este modelo marca o primeiro relógio de aço inoxidável a combinar o design do Ingenieur inspirado por Gérald Genta com o calendário perpétuo desenvolvido por Kurt Klaus.

A caixa de 41 milímetros, a luneta e a pulseira são acabadas com superfícies escovadas e polidas. No mostrador azul com o padrão característico "grid", três submostradores exibem a data, o dia da semana, o mês e a fase lunar perpétua. Os ponteiros são banhados a ródio e os marcadores metálicos preenchidos com Super-LumiNova.

O calibre 82600, fabricado pela IWC, com sistema de corda Pellaton e componentes em cerâmica, pode ser visto através do fundo de caixa de cristal de safira.

Em 1985, o agora lendário calendário perpétuo desenvolvido por Kurt Klaus estreou no Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph. Na nova versão, os três submostradores do calendário perpétuo foram integrados ao mostrador Ingenieur para criar um layout equilibrado.

Graças a um trem de engrenagens de redução usando duas rodas intermediárias, a exibição da fase lunar só se desviará um dia após 577,5 anos. Além de exibir o dia da semana, o submostrador das 9h apresenta um pequeno indicador de ano bissexto, que conta os anos até o próximo ano bissexto. Caso seja um ano bissexto, o calendário automaticamente insere um 29º dia no final de fevereiro.

CARACTERÍSTICAS

Movimento mecânico – Sistema de corda automática Pellaton – Calendário perpétuo com exibição de data, dia, mês, ano bissexto e fase lunar perpétua – Coroa rosqueada – Fundo de caixa de cristal de safira transparente

MOVIMENTO

Calibre IWC-manufactured 82600

Reserva de marcha: 60 horas

Corda: Automática

RELÓGIO

Ref. IW344903. Caixa de aço inoxidável, mostrador azul, ponteiros e apliques banhados a ródio, pulseira integrada de aço inoxidável com fecho dobrável tipo borboleta

Vidro: Safira, convexa, com revestimento antirreflexo em ambos os lados

Resistência à água: 100 metros

Diâmetro: 41,6 mm

Altura: 13,4 mm

* o jornalista viajou a convite do Watches & Wonders