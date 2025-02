Entre o luxo e o legado: as primeiras novidades do ano em relojoaria da LVMH

O evento estava previsto para acontecer em Bel Air, a sofisticada zona residencial de Los Angeles. Os graves incêndios na região, no entanto, levaram a LVMH a escolher outra praça para apresentar suas novidades na relojoaria. A LVMH Watch Week, salão próprio de relógios do grupo, foi transferida então para a gélida Nova York, onde os termômetros chegaram a menos 13 graus Celsius na semana de 21 de janeiro.

Os lançamentos dos novos relógios aconteceram em três lojas em torno da Quinta Avenida: a The Landmark,­ da Tiffany; a concept store da Louis ­Vuitton; e a flagship da Bvlgari. Desta vez participaram nove marcas do grupo. Em 2020, o primeiro salão, eram apenas quatro. As novidades honraram o legado de manufaturas como a TAG Heuer, com grande conexão com o universo automotivo, e o luxo de marcas que ficam entre joalheria e relojoaria.

O evento acontece em um momento em que ganha força a divisão de relojoaria do grupo, comandada por Frédéric Arnault, um dos cinco filhos de Bernard ­Arnault, CEO e principal acionista. O faturamento total da LVMH em 2024 foi de 84,7 bilhões de euros. O segmento de relojoaria e joias é o terceiro maior, com faturamento de 10,6 bilhões. Foi um resultado 3% abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. Mas é, segundo executivos ouvidos pela EXAME Casual,­ uma das grandes apostas do grupo para o futuro. Acompanhe a seguir as principais novidades do salão.

Zenith Chronomaster Sport Rainbow

A Zenith, marca suíça com muita tradição em cronógrafos, completa 160 anos de idade em 2025. Um dos modelos escolhidos para este início de temporada de celebrações é uma ousada versão arco-íris do Chronomaster Sport. Com caixa de 41 milímetros de ouro branco de 18 quilates, com bezel cravejado no estilo arco-íris com 40 safiras alternadas com dez diamantes lapidação baguete. Sob o cristal de safira, o mostrador laqueado apresenta contadores tricolores sobrepostos às 3, 6 e 9 horas. Os índices são de safira. O movimento é derivado do El Primero, o primeiro calibre de cronógrafo automático de alta frequência do mundo, e tem reserva de marcha de 60 horas. A pulseira integrada de ouro branco polido tem duplo fecho desdobrável de segurança. ­

Preço sob consulta.

Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu All Black Pavé (Hublot/Divulgação)

Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu All Black Pavé

A Hublot construiu sua identidade em torno das caixas robustas, dos desenhos geométricos e de parcerias com atletas e criadores. O ­Spirit of Big Bang Sang Bleu All ­Black Pavé foi desenhado pelo tatuador suíço Maxime Plescia-Büchi, colaborador da marca desde 2016. Limitada a apenas 200 peças, a edição possui uma caixa polida de 42 milímetros com banho preto, adornada com 180 diamantes negros. O movimento cronógrafo esqueletizado automático HUB4700 tem reserva de marcha de 50 horas. O relógio é combinado com uma pulseira de borracha preta e um fecho dobrável de cerâmica preta e titânio.

Preço sob consulta.

Jean Schlumberger by Tiffany Bird on a Rock Tsavorite Watch: total de 742 diamantes redondos entre caixa, mostrador e fivela (Tiffany/Divulgação)

Jean Schlumberger by Tiffany Bird on a Rock Tsavorite Watch

A marca de origem americana apresentou novas criações em relógios que são também joias. Um dos destaques é essa nova versão do Bird on a Rock. A caixa de 39 milímetros, os ponteiros, a coroa e a fivela vêm em ouro branco 18 quilates. Com função de horas e minutos, tem movimento automático LTM 2100 com reserva de marcha de 38 horas. Entre caixa, mostrador e fivela, traz no total 742 diamantes redondos. Preço sob consulta.

Bvlgari Serpenti Seduttori Automatic: cinco versões com materiais que vão de aço a ouro branco e rosé com diamantes (Bvlgari/Divulgação)

Bvlgari Serpenti Seduttori Automatic

A linha Serpenti já havia ganhado uma série de celebrações em 2023, quando completou 75 anos. O relógio em formato de serpente já teve movimentos manuais, feitos por outras manufaturas, e a quartzo. Agora, a coleção ganhou pela primeira vez um movimento automático. O calibre de manufatura própria BVS100 Lady Solotempo tem reserva de marcha de 50 horas. Com massa oscilante decorada com o logo Bvlgari e padrões de escamas de serpente, tem funções de horas, minutos e segundos. São cinco versões, todos com caixa de 34 milímetros, com materiais que vão de aço a ouro branco e rosé com diamantes.

Preços sob consulta.

Louis Vuitton Tambour Taiko Spin Time: calibre automático tem reserva de marcha de 45 horas (Louis Vuitton)

Louis Vuitton Tambour Taiko Spin Time

A coleção Tambour Taiko Spin Time é uma evolução da complicação Spin Time, concebida em 2007. Essa complicação revolucionou o mercado ao integrar cubos tridimensionais giratórios e foi criada por Michel Navas e Enrico Barbasini, fundadores da La Fabrique du Temps, espécie de ateliê de relojoaria da marca. A caixa de 39,5 milímetros é de ouro branco 18 quilates, com acabamento escovado e bezel com letras. O calibre automático LFT ST13.01 tem reserva de marcha de 45 horas.

Preço sob consulta.

Daniel Roth Extra Plat Souscription: apenas 20 peças (Daniel Roth/Divulgação)

Daniel Roth Extra Plat Souscription

Limitado a apenas 20 peças, o modelo revisita o icônico ­Extra Plat de 1990, mantendo o design em forma de dupla elipse característico da marca, agora reinterpretado com técnicas e materiais contemporâneos. O relógio é desenvolvido pela La Fabrique du Temps Louis Vuitton. A caixa, de ouro amarelo 18 quilates, mede 38,6 milímetros de comprimento. Tem movimento DR002 com corda manual e reserva de marcha de 65 horas. O mostrador, também de ouro amarelo, exibe um padrão guilloché clou de Paris, produzido artesanalmente com máquinas históricas.

Preço sob consulta.

Gerald Genta Gentissima Oursin Fire Opal: formas globulares e a riqueza de materiais preciosos (Gerald Genta/Divulgação)

Gerald Genta Gentissima Oursin Fire Opal

O Gentissima Oursin Fire Opal é o mais recente modelo da coleção Gentissima Oursin e celebra o trabalho do visionário Gérald Genta, um dos maiores nomes da alta relojoaria. O relógio combina formas globulares e a riqueza de materiais preciosos, como as 137 opalas de fogo mexicanas fixadas individualmente na caixa de ouro amarelo de 36,5 milímetros. O calibre GG-005 automático tem reserva de marcha de 50 horas e uma massa oscilante redesenhada em ouro amarelo 18 quilates.

Preço sob consulta.

TAG Heuer Formula 1 Chronograph: design inspirado nos carros de Fórmula 1 (TAG Heuer/Divulgação)

TAG Heuer Formula 1 Chronograph

Este ano marca a volta da TAG Heuer como cronometrista oficial da Fórmula 1. A coleção de novos relógios da linha Formula 1 reafirma essa conexão da marca com o mundo do automobilismo e inclui cinco modelos de cronógrafos, sendo quatro da coleção principal e um em colaboração especial com a Oracle Red Bull Racing. A caixa de titânio grau 2 mede 44 milímetros. Alguns modelos vêm com revestimento DLC. O movimento é o automático Calibre 16 com cronógrafo. O design é inspirado nos carros de Fórmula 1, com elementos aerodinâmicos e detalhes técnicos. A resistência à água é de 200 metros.

Preços de 44.690 a 51.350 reais.

* Ivan Padilla, de Nova York. O jornalista viajou a convite da LVMH Watch Week.