O recorde dos recordes? Bvlgari lança novo Octo Finissimo com a menor espessura do mundo

GENEBRA. Pela primeira vez a Bvlgari apresenta oficialmente seus relógios no maor evento de relojoaria do mundo, o salão Watches & Wonders, que acontece em Genebra, na Suíça, entre os dias 1 e 7 de abril. "Estamos entusiasmados em nos unirmos à Watches & Wonders, especialmente em um espaço projetado para expressar inteiramente nosso DNA como uma maison de joias e relojoaria", disse Jean-Christophe Babin, CEO da Bvlgari.

O estande no Palexpo, centro de eventos onde acontece o salão, segue a identidade da maison de origem romana e que hoje faz parte do grupo LVMH. O espaço convida os visitantes a mergulhar na cultura italiana por meio dos mármore e uma mistura de materiais preciosos. No interior, sete vitrines com curadoria inspiradas no livro Beyond Time, a crônica definitiva da história relojoeira da marca, guiam os visitantes pelo universo da Bvlgari.

Cada exibição é um capítulo que conta a história de uma criação icônica. Fotografias de arquivo fornecem contexto histórico para as peças mais vanguardistas. Em termos de peça, a Bvlgari estreia em Genebra com muito barulho, com dois lançamentos: o Octo Finissimo Ultra Tourbillon e o Serpenti Aeterna.

Bvlgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon

Mais uma vez, a Bvlgari estabelece um novo recorde de espessura com o Octo Finissimo Ultra Tourbillon, ao integrar um turbilhão esqueleto ao movimento de um relógio com espessura total de apenas 1,85 miolímetros.

O modelo é especial para a Bvlgari. A maison começou sua busca finura extrema em 2014. Ao longo de dez anos, conquistou dez recordes mundiais e mais de 60 prêmios internacionais, incluindo o prestigioso e altamente cobiçado Grande Prêmio de Relojoaria de Genebra "Aiguille d'Or". O Octo Finissimo é um dos relógios e a coleção mais premiados do século 21 até agora.

Desde sua invenção no século 18, o turbilhão se manteve como o auge da precisão relojoeira. Em 2014, a Bvlgari lançou o então turbilhão mais fino do mundo, com apenas 1,95 milímetros.

Hoje, a Bvlgari leva a esqueletização a um novo patamar com novo Octo Finissimo Ultra Tourbillon, com aumento da difusão da luz por todo o movimento. Essa abordagem cria contrastes marcantes por meio de técnicas decorativas contemporâneas aplicadas aos principais componentes visíveis: a inclinação polida do flange do bisel, o balanço do turbilhão e os blocos de inércia impecavelmente banhados a ródio, e a ponte do turbilhão banhada a ródio com acabamento sunburst.

Cada componente esqueletizado deve ter o equilíbrio certo entre eficiência e estética, entre resistência, confiabilidade e ornamentação. Isso significa que a margem de erro é ainda menor.

O novo Octo Finissimo Ultra Tourbillon é agora o relógio tourbillon mais fino de todos os tempos. Medindo 40 mm de diâmetro e apenas 1,85 mm de espessura, ele é alimentado pelo calibre tourbillon BVF 900. Este movimento mecânico de corda manual bate a 28.800 vibrações por hora (4 Hz) e oferece uma reserva de marcha de 42 horas.

“A ideia era criar um relógio que encapsulasse toda a nossa expertise. Não se trata apenas de ter o melhor design, mas de alcançar uma execução precisa que conte a história da série Octo Finissimo, respeitando a integridade de seus códigos estéticos distintos. Cada detalhe, dos índices ao esqueleto do turbilhão, são testemunhos do nosso compromisso com a excelência”, diz Fabrizio Buonamassa Stigliani, Diretor Executivo de Design de Relógios da Bvlgari.

A marca registrada do Octo Finissimo Ultra Tourbillon é sua placa principal de carboneto de tungstênio que abriga o movimento mecânico. Os relógios geralmente consistem em uma caixa contendo o movimento. Durante séculos, os relojoeiros buscaram perfis mais planos principalmente pela elegância estética. Tradicionalmente, os relojoeiros buscavam a finura para maior elegância. Este objetivo introduziu desafios únicos relacionados à estrutura e rigidez. Para resolver esta equação complexa, as equipes da Bvlgari desenvolveram uma mistura de materiais avançados.

O novo Octo Finissimo Ultra Tourbillon apresenta um aro, caixa central e hastes feitas de titânio fosco com microesferas, enquanto a placa principal é construída de carboneto de tungstênio. As duas "coroas" planas – cada uma projetando-se ligeiramente da lateral da caixa, à esquerda (8 horas) para dar corda ao mecanismo e à direita (3 horas) para definir a hora são feitas de aço inoxidável e de granulação circular; da mesma forma, a catraca, gravada com detalhes decorativos geométricos, é apresentada em aço de granulação circular.

Para a legibilidade ideal, o mostrador de horas apresenta ponteiros de hora e minuto banhados a ródio, colocados contra uma superfície de latão jateado com um revestimento antracite DLC – ao contrário de seus predecessores, o Octo Finissimo Ultra e o Octo Finissimo Ultra COSC, que eram reguladores com dois mostradores de hora e minuto decorados.

A pulseira integrada de titânio com microesferas foscas reflete sua estética ultrafina, medindo apenas 1,5 mm de espessura incluindo o fecho dobrável.

A busca da Bvlgari pela ultra finura começou em 2014 com o Octo Tourbillon de corda manual. Desde então, a Maison produziu inovações que quebraram recordes em várias categorias: o repetidor de minutos mais fino do mundo (3,12 mm em 2016), o Octo Finissimo Automatic (2,23 mm em 2017) e o calendário perpétuo mais fino de todos os tempos (2,75 mm em 2021), que ganhou a prestigiosa Aiguille d'Or no Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG).

Lançado em 2012, o Octo rapidamente se tornou um design icônico na relojoaria moderna. Apenas dez anos após a estreia da saga Octo, o Octo Finissimo Ultra estabeleceu um recorde absoluto com uma espessura total de apenas 1,8 mm. O Octo Finissimo Ultra foi então premiado com o Prix de l'Audace (o Prêmio Audacity) no GPHG. Oito patentes foram registradas no Octo Finissimo Ultra desde 2022.

Serpenti Aeterna

O animal para o ano de 2025 no calendário chinês é a serpente, um dos símbolos mais importantes para a Bvlgari. Com Aeterna, a marca italiana traz o réptil de volta à vida em joias luxuosas.

“Aeterna é mais do que um relógio ou joia, é a expressão máxima da visão de vanguarda da Bvlgari. Eu queria capturar o DNA da Serpenti, destilá-lo até sua essência e projetá-lo para o futuro", diz Stigliani.

Sem olhos ou escamas, apenas a forma mais elementar da serpente ilustra o modelo feito em ouro e cravejado com diamantes.

Serpenti Aeterna possui uma pulseira refinada que combina com outras criações Bvlgari. O design inédito da pulseira possui um engenhoso mecanismo de fecho que exigiu dois anos de desenvolvimento. As escamas hexagonais, uma marca registrada dos designs anteriores da Serpenti, são sutilmente gravadas no contorno interno.

A Bvlgari apresenta o Serpenti Aeterna em ouro rosa, adornado com diamantes, bem como uma interpretação de alta joalheria em ouro bra

Serpenti Aeterna da Bvlgari: joalheria com relojoaria (Bvlgari/Divulgação)

nco cravejado em pavê de diamantes. Pedras preciosas iluminam o mostrador cravejado, estendendo-se ao longo da coluna até a ponta da cauda. Na versão em ouro branco, pedras preciosas de grandes dimensões criam um efeito tridimensional.

Especificações técnicas

Octo Finissimo Ultra Tourbillon 104313

Movimento mecânico ultrafino BVF 900 com turbilhão de corda manual

Caixa de 40 mm com hastes, aro e caixa intermediária de titânio jateado. Placa principal de carboneto de tungstênio. Rodas de corda e ajuste de hora em aço inoxidável com acabamento escovado circular. Catraca de aço com acabamento escovado circular gravada com decoração geométrica

Pulseira de titânio jateada com fivela dobrável totalmente integrada, 1,50 mm de espessura. Contador de horas e minutos em latão jateado com revestimento DLC antracite, ponteiros de latão polido com revestimento de ródio

Serpenti Aeterna 104205 (S) / 104280 (L)

Movimento de quartzo. Funções: horas, minutos

Caixa, pulseira e mostrador: uma caixa curva de ouro rose e cabeça cravejada com diamantes redondos de lapidação brilhante. Coroa de ouro rosa cravejada com diamantes e um diamante em lapidação brilhante. Uma pulseira de ouro rose com diamantes

Dois tamanhos 104205 (P): 145 mm/104280 (C): 155 mm. Mostrador em pavê de diamantes de lapidação brilhante. Ponteiros banhados a ouro rose

Serpenti Aeterna 104041

Movimento de quartzo. Funções: horas, minutos

Caixa curva de ouro branco, cabeça e aro cravejados com diamantes redondos em lapidação brilhante. Coroa de ouro branco cravejada com diamantes e uma esmeralda em lapidação brilhante

Uma pulseira de ouro branco com diamantes, tamanho (P): 155 mm. Mostrador em pavê de diamantes em lapidação brilhante. Ponteiros verdes

*o jornalista viajou a convite do salão Watches & Wonders