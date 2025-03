Dos relógios para o cashmere: Frédéric Arnault é o novo CEO da Loro Piana

1/8 Bvlgari Serpenti Tubogas Automatic: Corda automática - Movimento de manufatura própria BVS100 Lady Solotempo. Massa oscilante decorada com logo Bvlgari e padrões de escamas de serpente. Funções: Horas, Minutos, Segundos. Reserva de marcha: 50h. (003_Bvlgari 2025_SP Tubogas Automatic_103903_Packshot)

3/8 Bvlgari Serpenti Seduttori Automatic 103899: Caixa em ouro rosa de 34 mm e bisel cravejado com 36 diamantes redondos em lapidação brilhante (0,6 quilates). Coroa de ouro rose cravejada com rubelita rosa em lapidação cabochão. Caixa traseira transparente. Mostrador opalino branco com ponteiros e índices banhados a ouro rose. Pulseira flexível de ouro rose com fivela dobrável. (103277 SP33WSPGSPG SERPENTI WATCHES)

5/8 Bvlgari Serpenti Seduttori Automatic 104060: Mostrador opalino branco com ponteiros e índices de aço. Pulseira flexível de aço com fivela dobrável. (015_Bvlgari 2025_SP Seduttori Automatic_104060_Packshot)

6/8 Bvlgari Serpenti Seduttori Automatic 104062: Mostrador laqueado preto com ponteiros e índices de aço. Pulseira flexível de aço com fivela dobrável. (103277 SP33WSPGSPG SERPENTI WATCHES)

7/8 Serpenti Seduttori Automatic 103898: Caixa e bisel em ouro amarelo de 34 mm cravejados com 36 diamantes redondos de lapidação brilhante (0,6 quilates). Coroa de ouro amarelo cravejada com rubelita rosa em lapidação cabochão (103277 SP33WSPGSPG SERPENTI WATCHES)