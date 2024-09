O consumo de café apresenta benefícios para o coração; saiba mais

Dentre as diversas características do café, o sabor e o aroma são as que mais chamam a atenção dos coffee lovers. Porém, os seus inúmeros benefícios para a saúde também merecem destaque. No Dia Mundial do Coração, celebrado em 29 de setembro, descubra como o consumo da bebida é benéfico para o organismo.

Café reduz riscos de doenças no coração

Segundo um estudo norueguês realizado com mais de 500 mil homens e mulheres de 20 a 79 anos e publicado no periódico médico European Journal of Preventive Cardiology, o consumo de café filtrado reduz as chances de desenvolvimento de doenças no coração. A bebida, associada à prática de exercícios físicos, oferece grande proteção à saúde cardiovascular.

Na amostra, os consumidores tiveram uma redução de 15% no risco de morte prematura por qualquer causa. Além do coração, o café coado foi associado, também, a um menor risco de acidente vascular cerebral. O efeito ocorre devido às concentrações mais baixas de fitoquímicos, nutrientes que aumentam o colesterol, após a filtragem.

Para os consumidores, café é fonte de bons sentimentos

Não é novidade: o café é capaz de causar variadas sensações positivas. A comprovação foi apresentada na pesquisa “Perfil do consumidor de café que busca qualidade”, realizada através da parceria entre a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) e a São Paulo Coffee Hub, responsável por identificar a forma como os consumidores veem o alimento.

“Os apreciadores relatam que provar um excelente café cria sensações prazerosas, marcadas por lembranças de bem-estar e felicidade, algo que traz satisfação e deve ser compartilhado com uma pessoa querida”, comenta Giuliana Bastos, Pesquisadora do SP Coffee Hub.

A percepção de que o café deve ser compartilhado em família ou com companheiro(a) é outro aspecto de destaque no levantamento. Para os três grupos, entusiastas, especialistas e público geral, a bebida precisa ser dividida entre pessoas que se amam. A maioria das respostas menciona maridos, esposas e namorados. Ou seja, tomar café ao lado de quem amamos faz muito bem ao coração.

Acompanhe a nossa coluna e fique sempre por dentro das novidades relacionadas ao universo do café!