Descubra quais são as sensações provocadas pelo café e como potencializá-las

Beber uma xícara de café é sinônimo de saborear uma experiência sensorial completa. Afinal, ele estimula todos os sentidos, desde o olfato até o paladar. Para entender mais sobre o assunto e apresentar dicas de como você pode potencializar as sensações provocadas pelo café, conversamos com Rodolfo Zanin, Doutor em Ciência de Alimentos, Especialista em café e Fundador da Accio Café.

Sensações provocadas pelo café

De modo geral, ao consumir café, as principais percepções são de amargor, adstringência, acidez, corpo e doçura. Porém, isso não é uma regra, uma vez que o seu sabor é extremamente complexo e depende de vários fatores. A forma de produção no campo e o processo de torra, por exemplo, influenciam bastante. Se de um lado os cafés fermentados conferem aromas mais frutados e florais, devido à ação dos microrganismos no pós-colheita, de outro, os cafés naturais apresentam notas mais adocicadas, de nozes e chocolate.

É importante ressaltar que as duas espécies de café mais importantes, Canéfora e Arábica, possuem composições químicas distintas, o que resulta em diferentes características sensoriais. A primeira tem concentrações superiores de cafeína, motivo pelo qual expressa um amargor mais pronunciado. Já a segunda, dispõe de um aroma mais complexo e suave.

Treine o seu paladar e reconheça as diferentes sensações provocadas pelo café

Uma forma de treinar o seu paladar para aproveitar ao máximo a experiência sensorial provocada pela bebida, é degustar cafés com origem conhecida, independentemente da espécie. Outra sugestão é se aventurar e provar cafés fermentados, o que ajuda bastante a sentir a acidez, as notas frutadas e os florais.

Para aqueles que têm o costume de adicionar açúcar, uma boa pedida seria reduzir ou retirar totalmente. Dessa forma, segundo o especialista, será possível perceber com mais detalhes tudo o que a bebida tem a oferecer. Por fim, preste atenção durante a degustação, procure sentir todas as notas e tente descrevê-las. Quando já estiver mais experiente, um exercício interessante é consumir o mesmo café preparado por diferentes métodos e tentar perceber as diferenças.

Em relação ao gosto de cada coffee lover, Rodolfo explica que o café bom é aquele que melhor se adapta ao seu paladar. “A preferência é muito particular, depende do meio onde a pessoa vive, das suas experiências e da sua possibilidade de acesso a uma diversidade de produtos”.

Fatores que influenciam a experiência sensorial

Fatores Extrínsecos: o ambiente onde a bebida é consumida, seja no consultório médico ou na casa da avó, influencia na experiência. Outras variáveis que podem modificar a percepção são o humor e a motivação de quem está bebendo o café.

Fatores Intrínsecos: a origem, o perfil de torra e até a embalagem. Cada um desses aspectos afeta diretamente a percepção sensorial, pois influenciam na composição final do café.

É possível identificar a qualidade do café através das percepções sensoriais?

Sim. Segundo Rodolfo, cafés de qualidade possuem um agradável aroma de torrado, bem como atributos de acidez, doçura, amargor e frutado e sob medida. Por outro lado, os de má qualidade têm uma característica de queimado pungente, sem aroma e sem corpo. Além disso, apresentam notas intensas de adstringência e sabor residual muito pronunciado. O consumidor não precisa chegar no estágio de pós-compra para saber se o café tem qualidade, basta verificar se o produto possui o selo da ABIC e se certificar.