Com preocupações sobre safra brasileira, café atinge o maior valor em 13 anos

Os contratos futuros do café arábica subiram para o maior valor em 13 anos nesta terça-feira[/grifar, 24, com a persistência das preocupações com a safra do Brasil, principal produtor mundial, agravadas pelos temores de que as chuvas no país não sejam suficientes nas próximas semanas.

De acordo com a Reuters, o contrato para dezembro do café arábica fechou em alta de 4,15 centavos de dólar, ou 1,6%, a US$ 2,678 por libra-peso, [grifar]tendo atingido o valor mais alto desde setembro de 2011, a US$ 2,704.

Os negociantes disseram que as chuvas do último fim de semana em algumas regiões de cultivo no Brasil podem ser suficientes para estimular a primeira parte da safra, mas será preciso mais para a ajudar a fixar as flores do café.

Esses ganhos na cotação, porém, foram limitados por informações de que o Regulamento de Desmatamento da UE, que proíbe a importação de commodities ligadas ao desmatamento, poderia ser adiado.

Essa norma da União Europeia deveria entrar em vigor no final de dezembro e tem impulsionado as importações do café para o bloco.