Como a Aperol quer simplificar a receita do seu drinque mais famoso

A receita para preparar um Aperol Spritz é simples: três partes de espumante, duas partes de Aperol e uma parte de água com gás. No entanto, quando a intenção é preparar dois ou três drinques, abrir uma garrafa inteira de espumante e outra de Aperol pode não parecer a alternativa mais prática. Com isso, a marca Aperol apresenta o Venizz for Spritz, um espumante enlatado criado no Brasil.

"O Aperol Spritz é um drinque democrático por natureza, e queremos torná-lo ainda mais acessível para todos os momentos e grupos", diz Vinícius Löw, diretor de marketing do Grupo Campari Brasil. A solução veio em formato de lata, oferecendo a medida de espumante para preparar até quatro Aperol Spritz (60 ml por drinque).

Basta acrescentar em uma taça com bastante gelo, o Aperol, um splash de água com gás e finalizar com uma rodela de laranja, para obter o clássico italiano na sua proporção correta.

Produzido na Serra Gaúcha com um blend de uvas Malvasia, Riesling e Prosecco, o Venizz for Spritz utiliza o método Charmat de segunda fermentação que ocorre em grandes tanques de aço inox (e não dentro da garrafa, como no método tradicional), e tem 12% de teor alcoólico.

Com valor sugerido de R$ 16,90 a lata, o produto está disponível no Mercado Livre e em supermercados de São Paulo e em cidades no litoral norte do estado. "É um valor que permite que mais pessoas conheçam o Aperol Spritz sem precisar fazer um investimento alto logo de cara", diz Löw.

Tendência laranja

Nos Estados Unidos, a tendência de drinques está voltada para uma combinação entre outro tipo de fermentado com Aperol. Por lá, o drinque batizado de Spaghett, feito com cerveja, uma dose de Aperol e uma fatia de limão, teve um aumento de 1000% no consumo de 2022 para este ano, segundo o site Business Insider. O que representa não apenas uma tendência no paladar dos americanos, mas um reflexo da economia.

Por lá, o Spaghett está cada vez mais presente nos cardápios dos bares. Em casa, o preparo é fácil, e as redes sociais, como sempre, ajudam na popularização das receitas — o morango do amor que o diga.

O aperitivo adiciona dose de complexidade ao drinque. Para Alê D’Agostino, mixologista do Guilhotina Bar, a combinação entre cerveja e o aperitivo faz sentido. “Acho que é uma saída para economizar. Fica um drinque bonito. Nos anos 1990 até os anos 2000, se tomava chope com groselha no Brasil. Mas aí é outra história. O aperol tem uma pegada um pouco amarga no final, que deve funcionar com uma cerveja leve. O pessoal faz aquele drinque submarino que é Jagermeister com cerveja", diz.

O termo ‘spritz’ foi originado na Alemanha, ao adicionar água com gás ao vinho branco. “É complicado pensar qual que é a regra para considerar um drinque um spritz. Mas, penso em algo que tem que um vinho e algum tipo de gás, seja um vinho carbonatado ou misturado com uma bebida carbonatada. Daí surgem diferentes variações como aperitivos, caso do aperol, que é um licor e por aí vai”.