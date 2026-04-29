Do forno ao bar: a revolução das pizzarias

A recente edição do 50 Top Pizza Latin America, realizada no Rio de Janeiro, deixou claro que a pizza vive uma virada de chave importante — e que São Paulo está no centro desse movimento. Mais do que eleger as melhores casas, o ranking e, principalmente, seus prêmios especiais funcionam como um termômetro das novas direções do setor: excelência de produto já não basta. Hoje, avalia-se a pizzaria como um todo — da massa ao serviço, da carta de drinques à experiência completa.

Entre os reconhecimentos, categorias como melhor carta de coquetéis, melhor menu de sobremesas e melhor proposta de massa mostram que a pizza deixou de ser um produto isolado para se tornar parte de um ecossistema gastronômico mais amplo. Casas como A Pizza da Mooca, premiada pela coquetelaria, e a Coltivi, no Rio, reconhecida pelas sobremesas, reforçam que a pizzaria contemporânea é também bar, restaurante e espaço de experimentações.

Esse cenário aponta para um futuro em que as pizzarias paulistanas não competem apenas pela melhor pizza, mas pela entrega mais completa. Bons vinhos, drinques bem executados, serviço afinado e ingredientes de alta qualidade passam a ser parte indissociável da proposta. Assim como já acontece na alta gastronomia — e como evidenciado no próprio 50 Top —, o valor está cada vez mais na construção de uma experiência integrada, em que técnica, produto e hospitalidade operam no mesmo nível.

Um dos pilares dessa evolução está na valorização de ingredientes nacionais, especialmente as farinhas brasileiras. Paul Cho, chef e sócio da Paul’s Boutique, destaca que a escolha da farinha deixou de ser um detalhe técnico para se tornar uma decisão estratégica. Trabalhando exclusivamente com farinha nacional desenvolvida em parceria com uma moageira ligada à EMBRAPA, a casa aposta em uma matéria-prima 100% brasileira, proveniente do Paraná e de pequenos produtores. Esse modelo garante rastreabilidade, controle de qualidade e um produto mais limpo, sem aditivos, alinhado a uma demanda crescente por naturalidade.

A Pizza da Mooca: pizza Carbonara (Mario Rodrigues/Divulgação)

Além disso, há um avanço importante na pesquisa aplicada, com estudos voltados para variedades de trigo mais adequadas à panificação e pizzaria, além de processos de segregação que asseguram consistência e previsibilidade — fatores essenciais em operações profissionais. Esse movimento reforça uma tendência maior: farinhas nacionais atingindo um nível técnico capaz de competir com produtos importados, enquanto fortalecem a cadeia local.

Paralelamente, a profissionalização das pizzarias ganha força em todas as frentes. Fellipe Zanuto, chef e sócio da A Pizza da Mooca, observa que o futuro do setor não está apenas na qualidade da pizza, mas na excelência global da operação. Cartas de vinho bem elaboradas, coquetelaria consistente e um salto tecnológico nos bastidores e no salão passam a ser diferenciais competitivos. Equipamentos como fornos giratórios, boleadoras de massa e sistemas inteligentes de atendimento e gestão de filas já são realidade em mercados mais avançados e começam a chegar com mais força ao Brasil. Essa incorporação tecnológica não apenas melhora a eficiência, mas transforma a experiência do cliente, tornando-a mais fluida, previsível e sofisticada.

Outro eixo importante dessa transformação é a ampliação do próprio conceito de pizza. Pedro Alves, sócio do Brascatta, define a pizza como uma plataforma gastronômica — versátil, aberta a novas interpretações e formatos. Dentro dessa lógica, surgem propostas que expandem o repertório tradicional, como panini de escarola refogada com tomate-cereja e mussarela de búfala, que privilegiam leveza e frescor, ou sobremesas como a pizza de chocolate branco com frutas vermelhas, que traduzem indulgência com um olhar mais refinado.

Dentro dessa nova lógica, outro movimento ganha força e ajuda a explicar o momento da pizza: o crescimento da cultura de fazer pizza em casa. Iniciativas como o Di Bari Mercato mostram como esse comportamento se consolidou. Criado como um empório especializado, o projeto nasce justamente para atender um público que quer reproduzir a experiência da pizzaria em casa, com acesso a massas, farinhas, insumos selecionados e até equipamentos.

A proposta vai além da conveniência — ela traduz uma mudança cultural, em que o consumidor deixa de ser apenas cliente e passa a ser também executor da experiência. Kits completos, massas pré-preparadas e curadoria de ingredientes facilitam esse processo e ampliam o repertório do público, aproximando-o da técnica e da origem do produto. O que se desenha para 2026 é uma cena paulistana mais madura, em que a pizza se posiciona no cruzamento entre técnica, produto e experiência.