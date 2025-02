Dicas infalíveis de como harmonizar pizza com vinho

A pizza talvez seja um dos pratos mais democráticos e apreciados em todo o mundo, reunindo diferentes culturas e sabores. Seja em uma noite de confraternização entre amigos ou em um jantar descontraído, ela nunca falta em nossas mesas. E quando combinada com um bom vinho, a experiência gastronômica fica ainda mais deliciosa. No entanto, para alcançar o equilíbrio perfeito entre o prato e a bebida, algumas dicas são essenciais.

Para ajudar nesse processo, a EXAME Casual reuniu os sommeliers da Soffio Pizzeria e Borgo Deli, ambas em São Paulo, e da Baco Pizzaria, de Brasília. Esses profissionais compartilham suas sugestões de harmonização de vinhos com o prato italiano que conquistou o Brasil. A primeira tarefa, como explicam os sommeliers, é dividir as pizzas em três grandes categorias, que variam conforme o sabor predominante de cada uma: carnes e embutidos, queijos e molho de tomate.

Carnes e embutidos

Quando o sabor da pizza é dominado por carnes ou embutidos, como presunto ou lombinho, é recomendável optar por vinhos com boa acidez, que ajudam a equilibrar a gordura dos embutidos. Bianca Giacomelli, sommelière do Borgo Mooca e Borgo Deli, sugere vinhos como o Pinot Noir, que traz frescor e suaviza a intensidade das carnes.

Já para pizzas com sabor defumado, como as de calabresa ou bacon, vinhos tintos mais tânicos são ideais. Bianca recomenda rótulos potentes e estruturados, como Tannat, Cabernet Sauvignon ou Merlot, que possuem a força necessária para harmonizar com o sabor robusto das defumações.

Queijo

Quando a pizza é dominada por queijo, como a famosa quatro queijos, a sugestão do sommelier Gabriel Reale, da Soffio Pizzeria, é um vinho branco encorpado e estruturado, especialmente aqueles que passam por barrica de madeira.

Um Chardonnay francês, com estágio em barrica, é uma escolha perfeita, pois a madeira harmoniza com a cremosidade dos queijos, criando uma combinação rica e sofisticada. Essa combinação realça tanto o sabor do queijo quanto a complexidade do vinho, resultando em um casamento perfeito entre os dois elementos.

Molho de tomate

As pizzas em que o molho de tomate é o protagonista possuem uma característica única: a combinação de acidez e leve doçura. Para essas, Wagner Luís, sommelier da Baco Pizzaria, sugere vinhos frutados, com boa acidez e encorpados, como o Primitivo.

Este vinho, com seu perfil frutado e estrutura, harmoniza bem com as pizzas de molho de tomate, ajudando a balancear os sabores. Outra excelente opção indicada por Wagner é o Syrah brasileiro, que, com seus taninos presentes e acidez, complementa muito bem o sabor adocicado e levemente ácido do molho.