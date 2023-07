Dia da Pizza: 10 pizzarias em São Paulo para provar versões clássicas e inusitadas

Pouca gente sabe, mas São Paulo é a segunda cidade do mundo que mais consome pizza, ficando atrás apenas de Nova York. O sucesso do clássico italiano é tão grande que o dia 10 de julho ficou marcado como o Dia da Pizza.

A efeméride foi instituída em 1985 pela Secretaria do Turismo de São Paulo, a fim de promover um concurso para eleger a melhor receita. Atualmente, não faltam opções para celebrar a data, seja com uma tradicional pizza napolitana, com uma típica romana, geralmente vendida em pedaços, ou mesmo com a clássica paulistana, popular por sua cobertura abundante.

Confira a seleção de pizzarias para comemorar a data

Da Mooca Pizza Shop

A pizzaria do chef Fellipe Zanuto preparou um ano inteiro recheado de comemorações e novidades no cardápio, que vão até o mês de dezembro. Começando no mês de julho, com uma homenagem a Neil Armstrong, a pizza Da Lua leva molho de tomate, meatballs, parmesão ralado e manjericão. Em agosto, o homenageado da vez será Martin Luther King com a pizza Dream, feita com ketchup, pedaços de hamburger, abacaxi e queijo cheddar. Já em dezembro, o clima de Natal irá trazer a pizza Natalina, que leva mussarela, tâmaras e peito de peru. Assim como as outras, elas seguem o estilo romano e ficam expostas no balcão, para serem vendidas em fatias. O preço, no entanto, é promocional: R$ 7,90.

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 154 – Pinheiros – São Paulo/SP | Fone: (11) 3062-0422 | Horário de domingo e segunda das 16h às 22h, de terça a quinta das 12h às 22h, sexta e sábado das 12h às 23h | @damoocapizzashop

A Pizza da Mooca

A Pizza da Mooca traz para o Dia da Pizza um clássico que é o queridinho dos italianos: a pizza Capricciosa (R$62). Ela leva molho de tomate, mozzarella fior di latte, alcachofras marinadas, presunto royale artesanal e cogumelos assados no forno à lenha, tudo isso finalizado com azeitonas pretas.

Serviço: Rua da Mooca,1747 - Mooca - São Paulo/SP - Fone: (11) 3571-1221 | Rua João Moura, 529 – Pinheiros - São Paulo/SP – Fone: (11) 3064-0060 | Horário de segunda das 18h às 22h, terça a domingo 18h às 23h | http://www.apizzadamooca.com.br | @apizzadamooca

QT Pizza Bar

O pizzaiolo, Felipe Xeder, criou três sabores comemorativos que serão servidos não só no dia 10, mas durante todo o mês de julho. Inspiradas no clima junino – que acaba invadindo o mês subsequente –, a ousada (e deliciosa) Porco com Mi (R$ 50) leva Fior di Latte, parmesão, milho cozido e ragú de salsichão. Já a Queijin (R$ 55) é coberta por Fior di Latte, parmesão, alecrim, queijo de coalho empanado e mel. Para a sobremesa, a sugestão não dispensa o tradicional amendoim. Trata-se da Paçoca, pizza coberta de ganache de chocolate, creme de paçoca e lascas de coco (R$ 42).

Serviço: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1096, Cerqueira César – São Paulo. Telefone: (11) 3064-9220 e (11) 96367-4656. Horários: Ter. a sex., das 18h às 23h. Sáb e dom., das 17h às 23h

Bráz

Para celebrar o amor por um dos pratos mais consumidos do mundo, a Bráz lança a Carola, que é metade pizza, metade calzone, que até então era exclusividade da Bráz Quintal. Disponível em diferentes sabores e combinações, a sugestão especial para a data é o recheio de escarola, azeitona preta e parmesão para a parte do calzone, e a Imigrante, que leva molho de tomate italiano, sopressata, queijo Pallone diGravina e tomatinhos confit para a parte de pizza (R$ 110).

Trilha Fermentaria

Na Trilha Fermentaria, a redonda tem toque próprio: a massa de fermentação natural desenvolvida pelo mestre-cervejeiro Beto Tempel e pela chef Gabriela Guerriero leva bagaço de malte e leveduras de cerveja na massa. Como opções de cobertura, a casa oferece 10 opções, entre elas a Shak (R$52 – marinara com coalhada e gema curada com especiarias), a Atuno (R$52 – barriga de atum confitada no azeite, azeitona preta e picles de cebola roxa), a Abobrinha com Boursin (R$58 – base branca, kale e sumac) e a Babaganuche (R$46 – base de babaganoush de berinjela, berinjela salteada, queijo de cabra, tahine, coalhada e zathar).

Serviço: Rua Cônego Vicente Miguel Marino, 390, Barra Funda

Foglia Forneria

Os chefs Franco Ravioli e Lorenzo Ravioli preparam 3 vistosas redondas, a começar pela Del Mare (Molho, alici italiano, mascarpone e ovas de peixe voador, R$98,39), seguida da Friarelli, verdura típica de Nápoles, similar ao brócolis, bem temperada em alho e óleo (Molho, mozzarella, gorgonzola, linguiça de erva-doce e friarelli - , R$81,39), e a Pera e Cabra (Molho, mozzarella, queijo de cabra, pera assada e um toque de mel trufado, R$81,39).

Serviço: Rua Domingos Fernandes 548 – Tel : 3846.9695

Vinheria Percussi

A Vinheria Percussi repaginou o ambiente para contar novas histórias sem perder sua essência. Agora sem toalhas e com novos pratos, que mostram o nome da casa, a viagem à Itália continua nas mesas e nas taças de vinhos. O menu conta com entradas, pratos comerciais e principais, antepastos, segundo prato e sobremesas e, claro, pizzas! Embora a casa não abra de segunda-feira, o Dia da Pizza será comemorado a semana toda e com promoções. Os pedidos feitos pelo delivery do Vinheria terão 10% de desconto entre 11 e 16 de julho (terça a domingo) no jantar.

Serviço: R. Bianchi Bertoldi, 109, Pinheiros. WhatsApp: (11)97648-8087

Beefbar

Em comemoração ao Dia da Pizza (10 de julho), o chef Diego Porto apresenta a Iconic Pizza (R$59-Creme de trufas, rúcula, Parmesão) no Beefbar São Paulo. A receita pode ser consumida individual ou compartilhada com entrada. Há opcional de incluir trufas frescas sob consulta.

Serviço: Rua Barão de Capanema, 320, Tel. (11) 23861918

Botanikafé

Em homenagem ao dia dedicado especialmente para as redondas, o Botanikafé vai oferecer aos seus clientes a segunda pizza em cortesia no pedido da primeira, prevalecendo o valor da sugestão mais cara, no jantar de segunda-feira, 10 de julho. Dentre os sabores é possível se deliciar com a Carbonara (R$ 48) feita com molho de tomate, bacon, mussarela, gema orgânica, grana padano e pimenta-do-reino, a Parma (R$ 48) com molho de tomate, mussarela, burrata e presunto parma. Há também opções vegetarianas como a de Cebola Caramelizada (R$ 45) com molho de tomate, mussarela, gorgonzola e cebola roxa caramelizada e a de Abobrinha (R$ 44) com molho de tomate, mussarela, abobrinha e queijo de ovelha boursin; Gorgonzola (R$ 42) com molho de gorgonzola gratinado com mix de folhas fortes e a Beterraba agridoce (R$ 44) servida com molho de beterraba agridoce com rúcula e queijo de ovelha boursin.

Serviço: Al. Lorena, 1765, Jardins. Rua Padre Garcia Velho, 56, Pinheiros. Av. Magalhães de Castro, 286, Butantã

e Avenida Nicolas Boer, 120, Barra Funda.

Bráz Elettrica

Após um longo período fora do cardápio, volta à lista de sugestões a pizza O Retorno de Sr. Falco (R$ 40), montada sobre massa clássica ou integral e combina perfeitamente molho de tomate, alho laminado, manjericão, cebola roxa, linguiça especial, farofinha de pão e grana padano. A massa de fermentação natural da Elettrica foi desenvolvida por Anthony Falco, consultor norte-americano, que utilizou um fermento seu vindo de Nova York.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 220, Pinheiros. Telefone: (11) 3061-5132. Domingo a quarta, das 12h à 0h. Quinta, das 12h à 1h. Sexta e sábado, das 12h às 4h.