Nike cria campo de futebol portátil para jogar em qualquer lugar

Quando pensamos em um campo de futebol, duas imagens costumam vir à mente: o campinho da vizinhança ou os grandes estádios que se tornam pontos turísticos nas cidades onde são construídos. Apesar das diferenças de tamanho, ambos têm algo em comum para além do esporte: são estruturas fixas. A Nike, porém, aposta na direção contrária.

A sub-marca Nike ACG — sigla para All Conditions Gear — criou um campo de futebol portátil que leva as partidas para qualquer lugar, desde encostas cobertas de neve a paisagens desérticas. Chamado de All Conditions Cup System, ele reúne mais de 1,6 mil peças transportáveis e foi criado para marcar o lançamento de uma nova coleção colaborativa com a Inter de Milão.

O design do kit foi desenvolvido pela agência Amsterdam Berlin e inclui tudo o que é necessário para realizar uma partida: traves, marcações de campo, cadeiras, iluminação e até apitos, todos de materiais leves, pensados para o transporte.

Como parte da campanha de lançamento, a marca montou o campo de futebol numa encosta coberta de neve na região do Piemonte, na Itália, onde foi realizada uma partida de futebol cinco contra cinco.

Como funciona esse campo de futebol portátil?

Montar o All Conditions Cup System é como armar uma tenda de grande porte. Cada uma das 1.677 peças foi projetado para ser transportada a pé ou em trenós, segundo Moritz Grub, fundador e diretor criativo da Amsterdam Berlin.

O campo em si é delimitado por tiras em laranja neon fixadas no chão para marcar as áreas de jogo. Já elementos como as traves, refletores e cadeiras são feitos com tubos de alumínio reciclado, um material leve e resistente.

Conectores personalizados do tipo click-fit facilitam o encaixe das peças e permitem aos espectadores fixarem suas cadeiras diretamente no campo.

As bases das estruturas são intercambiáveis, semelhantes a garras ou estacas, o que permite fixá-as em areia, neve, terreno rochoso ou outros solos irregulares. Também é possível ajustar a altura das estruturas para nivelar o campo quando o terreno não é plano.

O conjunto completo pesa cerca de duas toneladas, mas é compacto o bastante para caber dentro de uma van pequena.

Sem rastros

Depois do jogo, todas as peças podem ser desmontadas e guardadas em bolsas resistentes, cujo material também é leve o suficiente para que elas sejam carregadas nas costas — dividindo entre várias pessoas, claro — ou puxadas em trenós.

Outro princípio do projeto é o de causar "baixo ou nenhum impacto" no ambiente, com uma instalação totalmente reversível, que não deixa marcas no terreno onde é montada.

Por enquanto, a Amsterdam Berlin afirma que não há planos de transformar o sistema em um produto comercial.