Os esportes que vão influenciar a moda em 2026

A influência do esporte na moda chega a 2026 ainda mais forte, graças à preocupação cada vez maior das pessoas em relação à saúde e bem-estar. Agora, o sportswear deixou de ser restrito aos atletas e passou a fazer parte do guarda-roupa cotidiano de quem quer expressar um estilo de vida saudável, a partir de peças que unem funcionalidade e estética.

Essa transformação tem raízes individuais e coletivas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) associa a alta de 52% nas compras de sportswear em 2024 ao aumento da conscientização sobre o tema. Já a União Internacional de Telecomunicações indica que 41% das pessoas que adquirem esses produtos são influenciadas por tendências da internet.

De certa forma, já é esperado que o esporte domine parte das discussões em 2026: afinal, é ano de Copa do Mundo. O evento tende a influenciar vários setores, inclusive a moda — mas o futebol não será o único a se destacar nas vitrines, segundo as análises da Ismo.Mov e da Sportofino.

Futebol

Nos últimos anos, tendências como #blokecore e #brazilcore popularizaram as referências ao futebol. Desfiles em estádios, calçados inspirados em chuteiras — o adidas Samba, por exemplo — e camisas em diferentes versões circularam com força.

Esse movimento continua forte em 2026, com a Copa sediada em três países — Canadá, México e Estados Unidos —, fator que deve diversificar as referências culturais e refletir diretamente nas campanhas fashion ao longo do ano.

Por outro lado, o futebol pode não ser a tendência mais recente de 2026 devido à própria saturação do tema. Versões alternativas de camisas feitas por marcas não se mostrariam tão fortes quanto as camisas oficiais, e o volume de referências teria levado a uma espécie de "autocópia" dentro da moda.

Tênis

Entre as apostas para 2026, o tênis aparece como um dos esportes com maior potencial de influenciar a moda. A exposição do esporte e o estilo de vida relacionado a ele nas redes tende a ampliar o desejo dos consumidores e refletir em coleções de luxo e do varejo.

A influência se conecta a gatilhos de visibilidade no Brasil e fora dele: a alta de atletas como Bia Haddad Maia e João Fonseca recoloca o país no noticiário esportivo; no audiovisual, filmes e produções reforçam o imaginário de esportes com raquete, como "Challengers" (2024) e "Marty Supreme" (início de 2026) — este último ligado ao tênis de mesa.

Nas redes sociais, a hashtag #tenniscore soma mais de 7 milhões de visualizações, com várias referências às saias plissadas, pullovers, moletons e camisas polo.

Corrida

A corrida é descrita como um esporte "atemporal", com adesão frequente em diferentes idades e localidades, e com baixo requisito de estrutura para começar. Nos últimos anos, além do crescimento na prática, ela também se tornou uma das matrizes mais influentes do fashion-esportivo.

Trata-se do 4º esporte mais praticado no Brasil em 2025, que angariou 2 milhões de novos praticantes em um ano, segundo o estudo "Por Dentro do Corre", realizado pela Olympikus em parceria com a Box 1824.

Com esse avanço, cresce a demanda por produtos usados tanto na corrida quanto fora dela. A tendência é que referências do universo runner conquistem ainda mais espaço no guarda-roupa em 2026, com a incorporação de peças leves e funcionais.

Fitness (academias)

O relatório anual Active Lives Adult Survey 2023–2024, divulgado pela Sport England, afirma que o setor de academias lidera o ranking de atividades esportivas no mundo. No Brasil, uma pesquisa da ILUMEO divulgada em 2025 aponta que 58% dos entrevistados escolhem atividades em academias em vez de outros esportes.

Vários fatores podem explicar essa preferência: o ambiente fechado, a flexibilidade de horários, a recomendação médica, o complemento a outras modalidades e a possibilidade de treinar sozinho, sem competição direta, por exemplo, são os mais citados pelos adeptos à musculação.

As redes sociais ampliam a popularização do fitness. O ano de 2026 começou no Brasil com memes importados desse universo — "sabor energético" — e deve seguir com forte influência de criadores de conteúdo que estimulam treinos e ganho de massa.

No campo da moda, o visual de academia nem sempre se traduz diretamente nas passarelas. Ainda assim, marcas que operam com esse nicho e vendem peças simples e de alto valor têm perspectiva de ainda mais crescimento. Entre os exemplos citados estão Atara, LIVE!, Insider, Skims e Lululemon.

Fórmula 1

A Fórmula 1 ainda é vista como um esporte de elite, com barreiras financeiras tanto para praticar quanto para acompanhar. Mas a popularização do esporte nas redes sociais — alavancada por polêmicas e ídolos com muita influência — tem ampliado seu público a passos lentos.

No Brasil, aparece um recorte específico: o uso de camisas de escuderias por jovens periféricos como ferramenta de identidade e estilo — com referências a agasalho, camisa polo e boné da Ferrari. Esse repertório teria avançado quando marcas de streetwear criaram versões próprias e quando peças inspiradas na F1 surgiram em varejistas como C&A, Cotton On e Riachuelo.

No audiovisual, a modalidade também ganhou espaço, com produções como "Senna" (2024), "F1" (2025) e a série "Drive to Survive", da Netflix, que já soma 7 temporadas.

Apesar do aumento de visibilidade, a Fórmula 1 segue distante de se consolidar como principal tendência da moda em 2026, com influência concentrada em nichos específicos.

Esportes ao ar livre

A instabilidade climática e as mudanças nos modos de vida ampliam, em 2026, a demanda por roupas para atividades ao ar livre que funcionem em diferentes contextos. Peças com bom desempenho técnico, materiais respiráveis e proteção contra o vento e a chuva devem ocupar espaço no guarda-roupa das pessoas.

Essa tendência reflete duas tendências complementares. Um deles é Quiet Outdoor, que seria uma vertente da moda outdoor com foco em funcionalidade e durabilidade. A ideia se baseia no uso prolongado e adaptável a diferentes situações do dia a dia, por isso, esses produtos combinam estética neutra, cortes precisos e formas limpas.

O outro é o chamado Gorpcore, inspirado em roupas de trekking e expedições, o estilo incorpora botas funcionais, jaquetas técnicas, coletes, calças cargo e moletons de fleece ao vestir diário. A tendência se apoia na busca por conforto, mobilidade e preparo para variações climáticas.