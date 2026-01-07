Fã encontra episódio 'perdido' de Chaves gravado em famoso ponto turístico; assista

Um fã descobriu um verdadeiro tesouro do universo “Chaves”: um episódio perdido que se passa em Cancún, no México. A revelação foi feita pela conta oficial do Grupo Chespirito, empresa responsável por todos os produtos relacionados à série. “Não foi só Acapulco”, diz a legenda da publicação. “O Chaves e a vizinhança também visitaram Cancún. O colecionador porto-riquenho Scoobyonda localizou uma gravação parcial de Chespirito com o elenco na praia”, conclui.

A notícia foi divulgada na madrugada desta terça-feira, 6. Até o momento, há poucas informações sobre o material encontrado. Caso se trate de um episódio completo, tudo indica que esta pode ser a maior descoberta entre os fãs da série nos últimos tempos.

Os episódios gravados em Acapulco são considerados alguns dos melhores da produção mexicana, justamente por levarem os personagens para fora da vila, em cenários como praia e piscina. Uma nova aventura em outro destino turístico seria, portanto, um presente para os admiradores da obra.

De acordo com o fã-clube brasileiro Fórum Chaves, o suposto episódio de Cancún “é possivelmente de 1981 e teria sido reprisado em 1983”. A página também publicou um trecho inédito da gravação.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Fórum Chaves (@forumchaves)

Esta não é a primeira descoberta feita por Scoobyonda. Em dezembro do ano passado, o colecionador encontrou outro episódio perdido: “Goteiras na casa de Seu Madruga”, de 1973. A gravação estava em uma fita VHS da emissora Telemundo, de Porto Rico.

Chaves em Acapulco: os segredos e as mentiras do episódio

O episódio em que os personagens de "Chaves" viajam para Acapulco, exibido pela primeira vez em 1977 no México e em 1988 no Brasil, é um dos momentos mais memoráveis da série criada por Roberto Gómez Bolaños.

Este especial não só marcou a transição para uma nova fase do programa, mas também trouxe à tona bastidores interessantes e curiosidades que ilustram o esforço e as dificuldades envolvidas na produção.

O contexto e a viagem a Acapulco (ou Guarujá)

Na trama, os personagens saem da vila para uma viagem à cidade litorânea de Acapulco (no Brasil foi traduzido para Guarujá, embora no primeiro episódio do especial o nome da cidade mexicana foi utilizado), onde se deparam com uma série de confusões típicas do cotidiano de Chaves. O episódio tem uma característica diferenciada por seu cenário mais amplo e pela interação entre os personagens fora da vila. A viagem foi, na verdade, um marco tanto para os personagens quanto para a produção, que buscava inovar e criar um conteúdo especial para o público.

Bastidores e desafios

A gravação em Acapulco não foi simples. A equipe de produção enfrentou desafios logísticos, incluindo a necessidade de transportar todo o elenco e a equipe técnica para um local fora dos estúdios habituais, o que implicou em uma série de adaptações. Para manter a característica de Chaves, as gravações eram realizadas em locais ao ar livre, o que exigiu uma preparação mais intensa em relação à iluminação e ao controle do som.

Brasil pode ganhar museu do Chaves, e ideia vem da família do criador

Em entrevista à EXAME, Roberto Gómez Fernández, filho de Bolaños, deu uma pista que pode deixar os fãs do seriado empolgados.

"Estamos planejando criar um museu da vida e obra dele. O lugar natural deveria ser a Cidade do México, mas não descarto a possibilidade de algo fora de lá. A experiência que tivemos com a exposição realizada em São Paulo e agora no Rio foi algo extraordinário. Tendo visto o que foi gerado, é algo que não posso descartar"

Momento especial do seriado

Após quatro anos longe dos fãs por falta de acordo com a Televisa, a obra de Bolaños está agora em praticamente todos os streamings mais populares do Brasil.

O Globoplay já tem episódios em seu catálogo com a opção de áudio dublado em português ou original em espanhol, com legendas. Além disso, as séries Chaves e Chapolin voltaram à grade do Multishow em agosto.

Já a Amazon anunciou a compra dos direitos de transmissão dos programas de Bolaños na América Latina (exceto México) e oferece mais de 500 episódios pelo Prime Video.

O último grande player que anunciou Chaves foi a Netflix. Após nove anos, os episódios voltaram ao catálogo do streaming também em agosto. Em todas as plataformas, os programas criados pelo mexicano estão ou estiveram entre as 10 mais assistidas desde sua estreia.

Para muitos da nova geração, esse foi o primeiro contato com o seriado feito há 50 anos. Para o filho de Chespirito (em espanhol, o pequeno Shakespeare), a reação desses "novatos" foi de surpresa ao ter contato com a obra de Bolaños.