Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quinta-feira, 2

Redação Exame
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 12h42.
A "Sessão da Tarde" da TV Globo traz para o público nesta quinta-feira, 2, o filme "Os Inventores", uma trama emocionante sobre robótica e perseverança.
O elenco conta com quatro jovens estudantes de origem hispânica, apaixonados por robótica, que decidem se inscrever em um concurso de robótica subaquática promovido pela Nasa.
A história segue esses quatro estudantes que, unidos pela paixão pela robótica, buscam uma chance de brilhar em um dos concursos mais difíceis do mundo, o que os leva a enfrentar desafios, obstáculos e aprender sobre amizade, esforço e superação.
A produção vai ao ar na TV Globo às 15h40, logo após a novela “Terra Nostra”.