Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quinta-feira, 2

Sessão da Tarde" exibe hoje o filme "Os Inventores", sobre estudantes hispânicos que participam de um concurso de robótica subaquática promovido pela Nasa

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 12h42.

A "Sessão da Tarde" da TV Globo traz para o público nesta quinta-feira, 2, o filme "Os Inventores", uma trama emocionante sobre robótica e perseverança.

O elenco conta com quatro jovens estudantes de origem hispânica, apaixonados por robótica, que decidem se inscrever em um concurso de robótica subaquática promovido pela Nasa.

Qual é a sinopse de 'Os Inventores'?

A história segue esses quatro estudantes que, unidos pela paixão pela robótica, buscam uma chance de brilhar em um dos concursos mais difíceis do mundo, o que os leva a enfrentar desafios, obstáculos e aprender sobre amizade, esforço e superação.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quinta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h40, logo após a novela “Terra Nostra”.

Assista ao trailer de 'Os Inventores'

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:FilmesTelevisãoTV

Mais de Pop

Milton Nascimento é diagnosticado com demência

Quando será o último capítulo de 'Vale Tudo'?

'Vale Tudo': quem matou 'Odete Roitman' na primeira versão da novela?

Quem vai matar Odete Roitman? iPhone pode dar pista sobre assassino da vilã de 'Vale Tudo'

Mais na Exame

EXAME Agro

JBS anuncia investimento de US$ 70 milhões para expandir produção de frango no Paraguai

Brasil

Haddad confirma ida aos EUA para G20; encontro com Scott Bessent está em avaliação

Esporte

Copa do Mundo de 2026: quanto custam os ingressos? Confira os preços

Pop

Milton Nascimento é diagnosticado com demência