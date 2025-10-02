Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quinta-feira, 2

A "Sessão da Tarde" da TV Globo traz para o público nesta quinta-feira, 2, o filme "Os Inventores", uma trama emocionante sobre robótica e perseverança.

O elenco conta com quatro jovens estudantes de origem hispânica, apaixonados por robótica, que decidem se inscrever em um concurso de robótica subaquática promovido pela Nasa.

Qual é a sinopse de 'Os Inventores'?

A história segue esses quatro estudantes que, unidos pela paixão pela robótica, buscam uma chance de brilhar em um dos concursos mais difíceis do mundo, o que os leva a enfrentar desafios, obstáculos e aprender sobre amizade, esforço e superação.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quinta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h40, logo após a novela “Terra Nostra”.

Assista ao trailer de 'Os Inventores'