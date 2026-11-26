A primeira imagem de Robert Pattinson como James Bond, divulgada pela Amazon MGM no último dia 16, trouxe um detalhe que não passou despercebido pelos observadores de moda: o novo 007 apareceu de smoking e gravata-borboleta larga, numa referência que lembra a era Roger Moore.

O laço volumoso não é escolha isolada. Nos últimos meses, versões cada vez maiores do acessório ganharam premiações, desfiles e eventos esportivos e viraram uma das apostas masculinas para as festas de fim de ano. Na cerimônia da Bola de Ouro, em outubro, por exemplo, o atacante francês Ousmane Dembélé usou um laço bordô encorpado da Zegna. No Emmy, em setembro, Noah Wyle subiu ao palco com terno Brunello Cucinelli e gravata-borboleta de proporções generosas, assim como Jason Segel, que vestiu um modelo da italiana Isaia, e Paul Anthony Kelly, da série Love Story, de Louis Vuitton.

Até executivos que hoje ocupam o lugar dos antigos chefes de estúdio. É o caso do CEO da Apple, John Ternus, e o co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, que apareceram com o modelo na premiação.

Alison Carlos, stylist de Segel, contou ao Finacial Times que a escolha por um laço de gorgorão preto, no mesmo tecido das lapelas, buscava o visual da velha Hollywood e o equilíbrio com as lapelas largas do terno trespassado. O acessório também passou pelas passarelas da Dior, que mostrou o modelo no desfile masculino de inverno de 2026, em janeiro, torto e combinado com peças casuais.

Herança dos anos 1970?

Desfile Dior de primavera/verão 2026

A última vez que os galãs de Hollywood adotaram laços desse tamanho foi nos anos 1970, a década dos cineastas autorais como Martin Scorsese, William Friedkin, Brian De Palma e Peter Bogdanovich, e de atores como Al Pacino, Jack Nicholson, Gene Hackman e John Travolta.

A liberdade criativa da época, somada ao espírito de rock’n’roll, transbordou para os tapetes vermelhos em camisas com babados, golas exageradas e gravatas-borboleta fartas. Era também o fim da chamada Revolução do Pavão, movimento iniciado no fim dos anos 1950 por criadores como Mr Fish e Ossie Clark, que questionou as convenções de gênero na roupa masculina. Stylists ainda não faziam parte da rotina das estrelas, e cada um vestia o que considerava elegante.

O fenômeno também conversa com um desejo mais amplo de desconexão. O relatório anual de tendências masculinas do Pinterest, publicado em setembro, registrou alta de 581% nas buscas por ideias para ficar sem celular e de 551% nas buscas por hobbies offline. Segundo Sydney Stanback, chefe global de tendências da plataforma, os homens recorrem a referências analógicas em busca do conforto e da materialidade associados a elas, e não da simples reprodução do passado.

A gravata-borboleta carrega ainda uma bagagem própria. Desde o cinema mudo, com Stan Laurel, até Diane Keaton e Pee-wee Herman, o acessório funciona como atalho para a irreverência. Nos anos 2000, durante a fase do indie sleaze, a peça reapareceu nas baladas, usada com camiseta ou em produções vintage. Hoje, cumpre o papel que uma bolsa ou um cinto marcante teria: muda o visual inteiro com investimento baixo.