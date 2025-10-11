Morre Diane Keaton, atriz vencedora do Oscar e estrela de 'O Poderoso Chefão'

Relembre a trajetória de Diane Keaton

A atriz nasceu em 5 de janeiro de 1946, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e foi batizada como Diane Hall. Ela estudou artes cênicas em Nova York e, nos anos 1960, começou a fazer papéis na Broadway, como no musical "Hair" e na peça "Play It Again, Sam", de Woody Allen, que virou filme em 1972, no qual ela também atuou.

Além de atuar em várias comédias de Allen, ela também esteve no elenco de "O Poderoso Chefão", partes 1 e 2, um dos filmes mais aclamados dos anos 1970. Ela interpretou a personagem Kay Adams, que se casa com Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, que se torna chefe da máfia.

Seu auge na carreira viria em 1977, com o filme "Noivo Neurótico, Noiva Nervosa", que no título original se chama "Annie Hall". Ela fez par romântico com Woody Allen e levou um Oscar pela atuação. Os dois atores também tiveram um relacionamento na vida real.

Nas décadas seguintes, Keaton atuou em dezenas de filmes. Também dirigiu algumas produções, como "Hanging Up", em 2000, e interpretou papéis em séries de TV, como "Mack & Rita", de 2022. Keaton não se casou e adotou duas crianças.

Papel de Diane Keaton em 'O Poderoso Chefão'

Diane Keaton eternizou seu lugar na história do cinema com o papel de Kay Adams-Corleone na trilogia O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola. Apesar de não ser o foco central da narrativa, dominada pela máfia italiana, a personagem de Keaton é fundamental para a estrutura emocional e moral da saga.

Kay Adams é apresentada como a namorada de Michael Corleone (Al Pacino) no primeiro filme (1972). Ela é uma mulher norte-americana, de origem não-italiana, com formação universitária – representando o mundo 'legítimo' e puro que Michael inicialmente planejava para si, longe dos negócios da Família.

O papel de Kay é o ponto de vista do espectador inocente, a porta de entrada para a audiência no universo sombrio dos Corleone. Sua trajetória é a linha do tempo da queda de Michael: do herói de guerra, que prometia casar-se e viver uma vida honesta, ao impiedoso Don que a afasta para proteger seus segredos.

A atriz revisitou a personagem em O Poderoso Chefão: Parte II (1974) e Parte III (1990). É na segunda parte da trilogia que Kay alcança seu clímax dramático, confrontando Michael com a brutalidade de seus crimes e, em uma cena devastadora, revela o aborto do filho para se libertar do clã.

Um início despretensioso

Curiosamente, Diane Keaton admitiu que mal conhecia a história original de O Poderoso Chefão. Em entrevistas, ela revelou que não havia lido o best-seller de Mario Puzo quando foi escalada para o papel por Coppola. À época, Keaton tinha pouca experiência em longas-metragens e precisava de trabalho, encarando o teste como mais uma oportunidade.

Mesmo em um elenco repleto de estrelas como Marlon Brando e Al Pacino, o desempenho sutil e a evolução de Kay, de inocente a acusadora, tornaram-se uma das atuações mais memoráveis e debatidas da atriz, cimentando seu legado antes mesmo de seu Oscar por Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977).

Sua Kay Adams, muitas vezes em segundo plano, é o espelho moral que Michael Corleone quebra ao abraçar a escuridão.

Michael Keaton e Diane Keaton: há alguma relação?

Michael Keaton e Diane Keaton estão entre os nomes mais reconhecidos e premiados de Hollywood, com carreiras que abrangem décadas e gêneros. Contudo, apesar de compartilharem o famoso sobrenome, a verdade é que os atores não possuem nenhum grau de parentesco.

A coincidência é puramente nominal e envolve uma curiosa história de bastidores sobre como um deles adotou o sobrenome.

O ator conhecido hoje como Michael Keaton nasceu, na verdade, como Michael John Douglas. Ao iniciar sua carreira em meados dos anos 70, Michael Douglas (Keaton) se deparou com um problema comum em Hollywood: já existia um ator famoso com o mesmo nome – o consagrado Michael Douglas (filho de Kirk Douglas).

Para evitar confusão e cumprir as regras do sindicato dos atores (Screen Actors Guild - SAG), ele precisou mudar seu nome artístico.

Segundo relatos, Michael Douglas (o futuro Keaton) escolheu o sobrenome 'Keaton' por apreciar o trabalho da atriz Diane Keaton.

O nome real de Diane Keaton

Diane Keaton, por sua vez, nasceu como Diane Hall. Ela adotou o sobrenome artístico de sua mãe, Dorothy Deanne Keaton Hall.

Portanto, o ator Michael Keaton escolheu seu nome artístico em uma homenagem à colega de profissão, e não por laços de sangue.