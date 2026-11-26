O varejo de alimentos depende de funcionários em diferentes horários, inclusive à noite, nos fins de semana e feriados. Em Belo Horizonte, a dificuldade para contratar levou uma rede de supermercados a testar uma escala alternativa de trabalho, com períodos de atividade e descanso mais longos.

O Verdemar, rede mineira com 17 lojas e 5.400 funcionários, adotou um modelo de escala que prevê cerca de 15 dias de trabalho por mês. A empresa esperava ter 2.500 pessoas nesse formato até 2026, mas atualmente conta com 1.800. A diferença de 700 pessoas mostra que, mesmo com uma mudança pensada para atrair funcionários, o desafio de preencher a operação continua.

A adaptação começou em novembro de 2025, antes das discussões sobre mudanças na jornada de trabalho. A ideia, segundo Alexandre Poni, sócio da rede, era reduzir a dificuldade de recrutamento e retenção em uma cidade onde o supermercado disputa funcionários com outros setores.

“Não adianta querer contratar, não tem gente para contratar", diz o CEO Alexandre Poni.

O problema afeta também os planos de expansão do Verdemar. A rede projeta faturar R$ 2 bilhões em 2026 e abrir sete lojas nos próximos três anos, todas na região de Belo Horizonte. O crescimento depende de capital próprio, mas também de conseguir formar equipes para uma operação que combina supermercado, padaria e serviços de gastronomia.

De uma mercearia a uma rede de 17 supermercados

O Verdemar nasceu em março de 1993, quando três sócios investiram US$ 5.000 para comprar uma pequena mercearia que já tinha o nome da rede. Em 2001, a sociedade passou a ser formada por Alexandre Poni e Hallison Moreira.

Ao longo dos anos, a empresa construiu um modelo centrado em atendimento, qualidade e curadoria de produtos, com foco em gastronomia. Hoje, importa itens de cerca de 30 países e mantém marca própria com posicionamento premium. As lojas também reúnem restaurantes, cafeterias, pizzarias, parrillas e padarias.

A operação inclui estruturas próprias de processamento e abastecimento. Um entreposto frigorífico exclusivo abastece as lojas com carnes bovinas e frango; uma central fatiia queijos nacionais e importados; e outra prepara porções de frutas secas. A produção de padaria é um dos diferenciais: a rede fabrica mais de 1.500 produtos, e quase todas as lojas têm produção própria, com equipes trabalhando 24 horas para manter o pão fresco.

Esse formato aumenta a complexidade da operação. Além de caixas e reposição, a rede precisa contratar padeiros, confeiteiros, açougueiros e outros profissionais técnicos, funções que Poni diz serem ainda mais difíceis de preencher.

Como funciona a escala de 15 dias de trabalho

O modelo alternativo combina blocos de três dias de trabalho e três de folga, depois dois dias de trabalho e dois de descanso, seguidos por mais três dias de trabalho e três de folga. A presença na empresa pode chegar a 12 horas, mas não se trata de uma escala 12 por 36.

A escala foi negociada com o sindicato e formalizada em acordo coletivo. Poni diz que a proposta foi pensada como uma forma de atrair funcionários e reduzir deslocamentos, especialmente em uma cidade onde parte da equipe leva de uma hora a uma hora e meia para chegar ao trabalho.

Os blocos de trabalho são intercalados com folgas, de modo que ninguém trabalha 15 dias consecutivos.

"Eles trabalham dois ou três dias seguidos e tiram as folgas na sequência, foi uma estratégia adotada para reter funcionários", diz o empresário.

Além da alternância entre os períodos de trabalho e descanso, a mudança reduz o número de dias em que o funcionário precisa se deslocar até a loja ao longo do mês.

A meta inicial era colocar 2.500 funcionários nesse regime. Atualmente, são 1.800. Para completar o quadro, a empresa estima precisar aumentar o número de funcionários em cerca de 15%, e o modelo exige mais gente porque a jornada mensal de trabalho cai.

A dificuldade de contratação não se limita a funções de entrada. O Verdemar enfrenta falta de profissionais técnicos, como padeiros, confeiteiros e açougueiros. Ao mesmo tempo, disputa mão de obra com construção civil, serviços e aplicativos de entrega, além de lidar com o custo e o tempo de deslocamento de funcionários que vivem longe das lojas.

Poni afirma que a escassez não deve se resolver rapidamente. A rede tem tentado ampliar as alternativas de retenção e recrutamento, mas a adesão à escala ficou abaixo da meta.

O supermercado pode mudar o funcionamento das lojas?

A empresa avalia alternativas para reorganizar a operação, como combinar diferentes escalas, reduzir horários ou simplificar parte da produção e do sortimento das padarias. Fechar um dia da semana também entrou nas possibilidades, mas a decisão esbarra em produtos perecíveis, equipamentos e perdas que podem surgir com uma operação interrompida.

“Tudo é possível, nós vamos ver o que vai acontecer", diz Poni.

A mudança de jornada também pode pressionar fornecedores e custos. Poni diz que a rede já ouviu de parceiros a possibilidade de reajustes a partir de janeiro, relacionados à reforma tributária e às mudanças nas escalas. A empresa, porém, não quer repassar aumentos ao consumidor porque preços mais altos podem reduzir vendas.

“A gente sabe que se repassar preço vai perder venda. Aumento de preço quer dizer perda de venda", diz o empresário.

Expansão de sete lojas aumenta pressão por contratação

O Verdemar prevê abrir sete unidades nos próximos três anos, com crescimento de 30% a 35% ao longo do plano de expansão. A empresa não pretende fazer aquisições e deve financiar os projetos com recursos próprios.

A rede também investe em tecnologia, controles e gestão, incluindo inteligência artificial e desenvolvimento de sistemas próprios. A expansão, porém, amplia a necessidade de funcionários em uma operação que já enfrenta dificuldades para completar a escala alternativa.

Com a meta de faturar R$ 2 bilhões em 2026 e novos endereços no horizonte, a falta de mão de obra segue como um dos principais limites para o crescimento da rede. A escala de trabalho foi criada para ajudar a resolver o problema, mas ainda não alcançou o número de funcionários previsto.