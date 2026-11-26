Abrir uma planilha, procurar informações em diferentes documentos e preparar um resumo para uma reunião. Atividades que costumam exigir vários comandos no computador já podem, em determinadas ferramentas, ser iniciadas por uma conversa com inteligência artificial.

A evolução dos assistentes de voz e dos chamados agentes de IA está ampliando as possibilidades de interação com sistemas digitais.

A proposta é permitir que profissionais descrevam o resultado desejado enquanto a tecnologia organiza etapas da execução.

A perspectiva levanta questões sobre produtividade, autonomia e as competências necessárias para trabalhar com sistemas capazes de realizar ações.

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Como a voz pode transformar o uso do computador?

Assistentes como ChatGPT e Gemini já oferecem conversas por voz, permitindo fazer perguntas, solicitar explicações e discutir informações sem depender exclusivamente da digitação.

Em 2026, o Google anunciou novas funcionalidades para o Gemini Live, incluindo a possibilidade de utilizar comandos falados para executar atividades em aplicativos integrados.

A tecnologia pode facilitar tarefas como consultar compromissos, recuperar informações e organizar atividades enquanto o profissional realiza outras ações.

Sua utilização depende dos recursos disponíveis, das integrações habilitadas e das permissões concedidas pelo usuário.

O que são agentes de IA e como eles funcionam?

Os agentes representam uma evolução em relação aos assistentes que apenas respondem perguntas.

Esses sistemas podem receber um objetivo, dividir a atividade em etapas e utilizar ferramentas digitais para executar determinadas ações.

A Anthropic, desenvolvedora do Claude, disponibilizou recursos que permitem à IA interagir com interfaces de computador, incluindo movimentos do cursor, cliques e preenchimento de campos.

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Na rotina profissional, aplicações desse tipo podem ajudar a reunir dados de diferentes sistemas ou executar procedimentos administrativos repetitivos.

A autonomia varia conforme a plataforma e as configurações estabelecidas. Algumas ações dependem de autorização ou acompanhamento humano.

Como as empresas estão se preparando?

O relatório Work Trend Index 2025, da Microsoft, ouviu 31 mil trabalhadores em 31 países e identificou expectativas de expansão dos agentes nas organizações.

Segundo o levantamento, 81% dos líderes entrevistados esperavam integrar agentes de maneira moderada ou ampla às estratégias de IA de suas empresas nos 12 a 18 meses seguintes.

O resultado representa uma expectativa declarada pelos participantes, enquanto a implementação efetiva depende de investimentos e adaptações operacionais.

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Quais habilidades ganham importância?

Trabalhar com comandos de voz e agentes exige aprender a definir objetivos, fornecer contexto e estabelecer limites para a execução das tarefas.

A supervisão ganha relevância quando os sistemas acessam documentos, movimentam informações ou interagem com aplicativos corporativos.

Profissionais precisam reconhecer riscos relacionados à privacidade, conferir resultados e identificar situações que exigem aprovação humana.

Para gestores, o desafio inclui decidir quais processos podem receber automação e quais controles devem acompanhar sua utilização.

A evolução dessas ferramentas aponta para uma rotina em que parte das operações digitais poderá ser conduzida por instruções em linguagem natural.

A velocidade dessa adoção dependerá da confiabilidade dos sistemas, dos custos e das exigências de segurança de cada organização.