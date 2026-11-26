A JBS está presente em 20 países, mas ainda tem uma lacuna em seu mapa de produção: o Sudeste Asiático. A região, que reúne cerca de 750 milhões de pessoas quando consideradas também áreas do Pacífico Sul, é uma das apostas da companhia para os próximos anos. Para ampliar sua presença, o grupo avalia aquisições e a construção de fábricas na Indonésia, no Vietnã, nas Filipinas e na Malásia.

Os planos foram detalhados por Wesley Batista Filho, CEO da JBS USA e futuro CEO global, nesta quarta-feira, 25, durante encontro com jornalistas em São Paulo. Segundo o executivo, a companhia vê oportunidades em diferentes segmentos, da produção de frango aos alimentos preparados, pescados e aquicultura.

A Indonésia aparece como principal foco dessa expansão. A JBS já anunciou uma parceria com o fundo soberano indonésio Danantara, negócio que pode mobilizar até US$ 5 bilhões e que aproxima a companhia de um dos maiores mercados consumidores da região.

Segundo Gilberto Tomazoni, atual CEO globa da companhia, o Danantara prevê um aporte de US$ 2,5 bilhões por uma participação de 25% no negócio.

A joint venture também pretende captar outros US$ 2,5 bilhões no mercado, o que elevaria a US$ 5 bilhões o volume de recursos potencialmente mobilizados pela operação. "Nós estamos falando de um negócio de 5 bilhões de dólares”, disse.

O valor, porém, não corresponde a um investimento já realizado nem a um orçamento destinado exclusivamente à construção de fábricas asiáticas. Parte dos recursos ainda depende de captação, enquanto a entrada do parceiro está sujeita a aprovações, segundo Batista Filho.

A parceria é parte de uma estratégia mais ampla. Para chegar aos novos mercados, a JBS pretende aproveitar sua estrutura industrial na Austrália, onde já mantém uma operação diversificada de produção de proteínas.

“A grande plataforma nossa para crescer no Sudeste Asiático é o nosso negócio da Austrália”, afirmou Batista Filho.

A proximidade geográfica e a experiência industrial no país devem servir de base para a expansão. A decisão sobre como entrar em cada mercado, no entanto, ainda está em aberto.

Segundo Batista Filho, a companhia poderá comprar empresas já instaladas na região ou construir unidades do zero, os chamados projetos greenfield. A escolha dependerá das oportunidades disponíveis e das características de cada país.

Na Indonésia, o interesse inclui a produção de aves e alimentos preparados. Em outros mercados da região, a empresa também enxerga espaço para pescados e aquicultura — o executivo não anunciou aquisições específicas, valores para novos projetos ou cronograma de implantação.

Por que a JBS quer produzir em novos países?

A expansão ocorre em um momento de mudanças no comércio internacional de alimentos. Com o avanço das barreiras comerciaise a preocupação dos governos com o abastecimento, produzir dentro dos países consumidores passou a ganhar importância para empresas globais de proteínas.

Em 2025, o governo de Donald Trump, nos EUA, anunciou uma série de tarifas comerciais para o Brasil e a carne bovina foi um dos principais produtos agrícolas atingidos, junto com o café e as frutas.

“O multilateralismo está passando por um desafio, a gente acha que o bilateralismo é uma grande oportunidade”, afirmou Tomazoni.

Na avaliação do executivo, a busca por segurança alimentar cria espaço para parcerias entre governos e companhias capazes de instalar e operar unidades industriais.

Isso não significa abandonar as exportações. Batista Filho afirmou que Brasil, Estados Unidos e Austrália continuarão competitivos na produção de alimentos, mas que a diversificação geográfica também oferece proteção diante das disputas comerciais.

Quando um país impõe tarifas a outro, explicou, uma operação pode perder competitividade enquanto outra unidade do grupo se beneficia da mudança nos fluxos de comércio.

A aposta asiática será uma das frentes de crescimento sob o comando de Batista Filho na sucessão de Tomazoni.

Por enquanto, a JBS tem uma parceria financeira anunciada e mercados identificados. O próximo desafio será definir onde comprar empresas, onde construir fábricas e como transformar essa presença ainda limitada em produção local.