CEO da Netflix diz que aprende liderança com romances — e releu este livro 'várias vezes'

MADRID, SPAIN - JUNE 10: Ted Sarandos attends netflix Spain 10th anniversary party red carpet at Galería de Cristal on June 10, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by David Benito/FilmMagic) (David Benito/FilmMagic/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16h03.
O CEO da Netflix, Ted Sarandos, não mantém livros de gestão na mesa de trabalho e diz que não costuma ler obras do gênero. Em vez disso, ele busca lições de liderança na ficção, e aponta um romance de 1902 como sua leitura mais recorrente quando o assunto é tomar decisões sob pressão.
Para Sarandos, histórias bem construídas revelam, com mais força, o que acontece quando uma liderança é testada pela incerteza. As informações foram retiradas da CNBC Make It.
Sarandos disse que seu “livro de gestão favorito” é “Tufão”, do escritor Joseph Conrad. A obra acompanha um capitão e sua tripulação durante uma tempestade no mar e, à primeira vista, não parece ter relação com mundo corporativo.
Ainda assim, Sarandos afirma que o livro é “a história de liderança mais impactante que já li” e que o releu várias vezes porque, a cada leitura, encontra novos pontos de reflexão.
Sarandos contou que, quando leu o livro pela primeira vez, cerca de 20 anos atrás, interpretou o capitão como um líder “imprudente”, que colocava a si mesmo e os outros em risco. Com o tempo, no entanto, passou a enxergar a narrativa por outro ângulo: o que o livro diz sobre liderança em cenários de conflito e incerteza.
Segundo ele, uma das mensagens centrais do romance também se aplica à vida corporativa.
“Ao longo da vida e nos negócios, tomamos muitas decisões que não saem como o esperado. O verdadeiro teste de liderança é: como você lida com isso?”, ele comenta.
Sarandos não é o único executivo de alto nível que usa romances como referência:
A professora de liderança da Northwestern University, Brooke Vuckovic, afirma que qualquer pessoa pode extrair aprendizados reais de romances ao praticar a análise dos conflitos da história, observar as motivações dos personagens e comparar os dilemas do livro com desafios profissionais.
Ela descreve a ficção como uma forma “poderosa, de baixo custo e contínua” de desenvolvimento, desde que lida com atenção.
