Música inédita com George Harrison e Ringo Starr é encontrada em sótão

Uma canção inédita com os Beatles George Harrison e Ringo Starr foi revelada no Museu dos Beatles de Liverpool, nesta quarta-feira, após ter sido encontrada em um sótão no ano passado.

Escrita e produzida pelo jornalista e locutor Suresh Joshi, a canção "Radhe Shaam" foi gravada no Trident Studios de Londres, em 1968, com vocais do músico indiano Aashish Khan, Harrison na guitarra e Starr na bateria.

"Ninguém conseguia acreditar que era tão antiga", disse Joshi à Reuters depois de tocar a gravação para uma plateia no museu da cidade natal dos Beatles.

"Foi um momento absolutamente maravilhoso e de alívio ao mesmo tempo em que o entreguei da minha maneira humilde."

Joshi disse que estava gravando música com Khan para o filme "East Meets West" no Trident Studios quando Harrison entrou e eles começaram a conversar. Os Beatles estavam gravando "Hey Jude" na época.

Harrison e Starr mais tarde se ofereceram para tocar em sua faixa.

Joshi encontrou a gravação no ano passado, guardada entre outros pertences em seu sótão em casa, depois que um amigo, que o visitou durante o confinamento, ficou intrigado com suas histórias do passado. Ele então trabalhou com um produtor para restaurar a fita.

"Nós a resgatamos, montamos tudo, levamos quase um mês para trazê-la de volta à sua originalidade... e digitalizamos", disse Joshi, acrescentando que a música seria lançada com todos os rendimentos indo para a caridade.

Em um comunicado à imprensa, Joshi descreveu a música de 53 anos como relevante na atualidade.

"A música em si gira em torno do conceito de que somos todos um, e que o mundo é nossa ostra -- algo que todos nós percebemos durante esta pandemia", disse ele.