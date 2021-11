The Town: São Paulo terá versão do Rock in Rio em 2023

Ainda que o nome faça referência ao Rio de Janeiro, o Rock in Rio não é um festival limitado à capital carioca. Com edições também em Portugal, o evento chegará a São Paulo em 2023, mas desta vez batizado como The Town.

Programado para acontecer no Autódromo de Interlagos nos dias 2, 3, 8, 9 e 10 de setembro de 2023, a primeira edição pretende reunir até 600 mil pessoas em mais de 230 horas de música.

Para Roberto Medina, criador e presidente do Rock In Rio e do The Town, a cultura paulista será o grande atrativo do festival. “Sonhava em fazer um evento em São Paulo, mas precisava ter a cara da cidade. É um enorme prazer e uma responsabilidade ainda maior idealizar e produzir um evento tão grandioso, um projeto único, à altura dessa grande cidade, que foi a inspiração para a criação de The Town. São Paulo atrai gente que sonha, como eu. Ela é multicultural, vibrante e intensa. Da arquitetura à literatura, da poesia às artes plásticas, da música às performances artísticas, tudo é resultado de uma saudável mistura de diferentes culturas. É com essa inspiração que nasce The Town, que já no seu lançamento, estará entre os maiores eventos de música e entretenimento do mundo”, disse em comunicado.

Assim como a Cidade do Rock carioca, Interlagos se chamará Cidade da Música. Pela primeira vez, uma área de 350 mil metros quadrados será utilizada por um evento no autódromo.

Serão três palcos principais no evento. O palco ‘Skyline’ será o maior, com 2.640 metros quadrados e design inspirado nos prédios emblemáticos da capital. A previsão é aconteçam quatro shows por dia, com a presença de grandes bandas nacionais e internacionais, incluindo a tradicional queima de fogos de artifício sincronizada, na abertura e no encerramento.

Já o palco ‘The One’ tem como inspiração a arte urbana de São Paulo, com o grafite como um dos principais representantes e tamanho de 1.525 metros quadrados. E o palco 'New Dance Order' será dedicado à música de eletrônica, que fez sua estreia na última edição do Rock in Rio.

O festival terá uma área VIP projetada para receber 5 mil pessoas por dia. O espaço climatizado terá buffet assinado chef e bar exclusivo. A área contará com estacionamento e acessos exclusivos para o evento.

Por enquanto, apenas os cantores Iza e Criolo estão confirmados para o evento. A expectativa é que o festival movimente 1,2 bilhão de reais no Estado de São Paulo e gere mais de 27 mil empregos.