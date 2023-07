5 dicas para montar uma biblioteca em casa

Para quem é adepto do universo da leitura, ter uma biblioteca ou um espaço dedicado para esses momentos é uma ótima ideia. Mesmo com a tecnologia, nada substitui a sensação de folhear um livro e sentir o cheiro do papel.

De pronto, pode-se pensar que o conceito de biblioteca esteja atrelado a cômodos exclusivamente dedicados a este fim. Mas é perfeitamente possível reservar uma área, dentro de algum ambiente, apenas para esse hobby, usando prateleiras ou estantes fechadas, recursos comumente usados para essa função.

“E, junto delas, não podemos deixar de lado o cuidado para evitar três pontos que são inimigos dos livros: poeira, luz e umidade”, orienta a arquiteta Patrícia Penna, à frente do escritório Patrícia Penna Design de Interiores e Arquitetura.

A seguir, a profissional dá outras dicas para montar uma biblioteca em casa.

1. Como deve ser o ambiente para leitura?

Alinhado com o estilo decorativo de cada projeto, é ideal que o décor do ambiente favoreça uma atmosfera de introspecção e concentração. “Quanto mais acolhedor, maior será o tempo do usuário nas atividades de leitura”, enfatiza Patrícia Penna.

Para tanto, além das estantes, ela elenca também a importância de investir em uma poltrona gostosa e posicionada, preferencialmente, próximo à entrada de luz natural. Para complementar, uma boa luminária para o período noturno. “Um apoio para os pés e uma mesinha de apoio para a disposição da bebida preferida são pequenos prazeres que tornam esses pequenos momentos ainda mais especiais”, complementa.

2. Melhor material para estante de livros

A estrutura deve ser resistente e comportar o peso dos livros. Ela pode ser executada em diversos tipos de material: metal (aço, ferro, alumínio etc.), MDF, madeira, cimento ou até mesmo pedra (mármore, granito, entre outras), e é imperativo avaliar o volume do que será disposto antes da definição, bem como o tipo de fixação da estante ou prateleiras. “Como cada projeto é uma história, é possível tirar partido do tipo de fixação e na plástica do resultado”.

De um modo geral, as prateleiras em MDF ou madeira são as soluções mais comuns. Nestes casos, a espessura do material não deve ser menor que 2 cm e, sobretudo, sua largura precisa ser proporcional à sua espessura para que não ceda com uso.

Com relação à profundidade, 35 cm é uma referência geral, que acomoda quase todos os tipos de livro com a lombada aparente. Estantes mais estreitas são ideais para a disposição dos livros de frente. O uso de uma solução ou outra dependerá do volume a ser exposto.

3. Iluminação ideal

A iluminação focada é uma ótima opção. Entretanto, é bom reforçar que, a menos que a leitura seja feita em ambiente escuro em que não se deve incomodar outras pessoas, é essencial que haja uma luz geral no ambiente, que pode ser difusa, além da iluminação mais focada.

4. Cuidados essenciais para armazenar livros

Evitar poeira e umidade é o cuidado básico necessário para armazenar livros e revistas, visto que são as patologias mais comuns que afetam a saúde das publicações impressas. Posteriormente, não se pode descuidar da luminosidade e do calor excessivo, que também afetam a integridade das capas e páginas.

“Por conta da poeira, móveis fechados são bem-vindos. Por outro lado, podem acumular umidade. Qualquer solução funciona bem, desde que estejamos sempre atentos à manutenção das publicações, ou seja, aquela olhadinha frequente para conferir”, afirma Patrícia.

5. Como limpar a estante

Papel e poeira atraem insetos como aranhas e traças. Desta maneira, é necessário promover uma criteriosa limpeza para controle destas pragas. “O processo também precisa evitar umidade excessiva. Exemplares mais raros, podem até demandar limpeza profissional”, completa a arquiteta.

Para a retirada de insetos, a higienização periódica, que evita o acúmulo de poeiras e o uso de inseticidas específicos, são bons aliados. Mas, cuidado com as publicações, pois produtos tóxicos tendem a ser abrasivos e danificar as publicações.