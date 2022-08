Mostra Audiovisual "Através do Tempo" tem ingressos grátis no CCBB

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) abre hoje, 3, em São Paulo, a Mostra Audiovisual Chinesa “Através do Tempo". Ela é realizada em parceria com a Embaixada da China no Brasil e apresenta uma seleção de nove produções cinematográficas chinesas, entre longas-metragens e animes (desenhos animados), propiciando uma experiência através do tempo sobre a história, cultura e sociedade da China. A mostra, com entrada gratuita, termina no dia 15 próximo.

No longa Onda de choque, a ser exibido com exclusividade em São Paulo, um criminoso especialista em explosivos, cuja quadrilha foi desarticulada, ameaça explodir um túnel de Hong Kong com centenas de reféns.

Já o filme O Tigre e o Dragão tem um estilo que mistura fantasia, artes marciais e lutas de espadas. A película traz um universo de misticismo que encanta e deixa a audiência sem fôlego com os confrontos que desafiam a lei da gravidade. Em 2001, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, melhor fotografia, melhor direção de arte e melhor trilha sonora.

O público ainda terá a oportunidade de conhecer atrizes e atores da nova geração que fazem sucesso na China, como Dongyu Zhou, Jingting Bai e Shishi Liu que participam dos filmes O Clã das Adagas e Ontem Mais uma Vez. A mostra ainda conta com animes produzidos pela miHoYo, empresa que desenvolve vídeogames.

Quanto custam os ingressos

Os ingressos gratuitos serão disponibilizados na bilheteria 1 hora antes de cada sessão. O CCBB funciona todos os dias, das 9h às 20h, exceto às terças-feiras. Para consultar a programação basta acessar o site do CCBB. Também é possível consultar pelas redes sociais.

Confira a programação completa

3/8 - QUARTA

18h00 – Onda De Choque

Classificação Indicativa: 14 anos

18h00 – Paraíso No Oceano

Classificação Indicativa: 12 anos

18h00 – O Clã Das Adagas

Classificação Indicativa: 14 anos

11h00 – Sessão Anime

Classificação Indicativa: Livre

17h00 - O Tigre E O Dragão

Classificação Indicativa: 12 anos

11h00 – Sessão Anime

Classificação Indicativa: Livre

15h30 – Resgatando o Sr. Wu

Classificação Indicativa: 14 anos

18h00 – Ontem Mais Uma Vez

Classificação Indicativa: 12 anos

18h00 – O Clã Das Adagas

Classificação Indicativa: 14 anos

18h00 – Resgatando o Sr. Wu

Classificação Indicativa: 14 anos

18h00 – Onda De Choque

Classificação Indicativa: 14 anos

11h00 – Sessão Anime

Classificação Indicativa: Livre

17h00 – Ontem Mais Uma Vez

Classificação Indicativa: 12 anos

11h00 – Sessão Anime

Classificação Indicativa: Livre

15h30 – Paraíso No Oceano

Classificação Indicativa: 12 anos

18h00 – O Tigre E O Dragão

Classificação Indicativa: 12 anos

