Montblanc transforma o legado do Queen em instrumentos de escrita

Inspirada no legado de uma das bandas de rock mais influentes da história, a Montblanc lançou a coleção Great Characters Homage to Queen, uma série de cinco instrumentos de escrita que traduzem elementos centrais da estética e trajetória do grupo britânico. As peças combinam resina preciosa, detalhes metálicos e elementos simbólicos que ecoam décadas de criatividade e performances inesquecíveis.

A música como assinatura visual

Composta por edições especiais e limitadas, a coleção celebra ícones cuja arte ultrapassa gerações. A Great Characters Homage to Queen destaca a estética singular do grupo e a genialidade dos músicos Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor, cada um representado em elementos minuciosamente trabalhados nos instrumentos de escrita.

A Montblanc reproduz na coleção referências ao universo musical que consolidou o Queen como um dos maiores nomes do rock. Ao longo de mais de cinco décadas, a banda rompeu fronteiras ao unir glam rock, hard rock, pop, funk e até ópera, criando sucessos como A Kind of Magic, The Show Must Go On, Under Pressure e a icônica Bohemian Rhapsody, marco da experimentação que define sua identidade artística.

Montblanc Great Characters Homage to Queen Special Edition

Modelo inspirado no álbum Greatest Hits II, com clipe em forma de pedestal de microfone e gravações temáticas. (Montblanc/Divulgação)

Na Special Edition, a tampa em resina preciosa azul-escura com detalhes banhados a ouro celebra o visual marcante do álbum Greatest Hits II. Gravados na tampa e no corpo estão símbolos que representam a contribuição musical de cada integrante: o microfone de Mercury, o baixo de Deacon, a guitarra de May e a bateria de Taylor. O clipe reproduz um pedestal de microfone, em homenagem direta à presença de palco de Freddie, enquanto a silhueta na parte superior da tampa remete à coroa usada pelo vocalista no encerramento dos shows com “God Save the Queen”.

O cone incorpora detalhes da famosa guitarra de Brian May, incluindo os botões de volume e tom. A peça traz ainda um ponto vermelho e a gravação da data de lançamento do álbum. A pena artesanal em ouro maciço Au 585 é decorada com o brasão do Queen, desenhado pelo próprio Mercury, que inclui os signos do zodíaco dos quatro integrantes e é coroado por uma fênix.

Montblanc Great Characters Homage to Queen Limited Edition 1975

Peça limitada a 1.975 unidades, com referências a A Night at the Opera e pena decorada com a silhueta de Freddie Mercury. (Montblanc/Divulgação)

Limitada a 1.975 peças, a Limited Edition 1975 homenageia o ano de lançamento de A Night at the Opera, um dos álbuns mais elaborados da banda. O corpo em laca preta e branca faz referência ao figurino de arlequim usado por Freddie Mercury nos palcos, enquanto a tampa com revestimento PVD preto traz retratos estilizados dos quatro músicos, inspirados nas capas de Queen II e Hot Space.

O cone inclui motivos de botões de guitarra e a gravação do título do álbum. Já a pena, feita em ouro maciço Au 750 com revestimento a ródio, celebra Made in Heaven, último álbum com gravações originais de Mercury, e exibe a silhueta icônica do vocalista em pose triunfante.

Com a coleção, a Montblanc reforça seu tributo à criatividade e ao impacto duradouro do Queen, cuja capacidade de reinventar sons e estilos segue inspirando gerações.

Artesanato, legado e exclusividade

As edições Special Edition e Limited Edition 1975 chegaram às butiques Montblanc e ao site oficial em novembro de 2025, ampliando a tradição da Maison de homenagear ícones culturais por meio de instrumentos de escrita de alto artesanato.

As edições limitadas 95/30 e 8 estão disponíveis sob consulta e sujeitas à disponibilidade.