Montblanc transforma o legado do Queen em instrumentos de escrita

Três edições da coleção Queen exibidas lado a lado, com variações em preto e branco, azul e dourado. Os modelos mostram elementos visuais inspirados na estética da banda. (Montblanc/Divulgação)
Assistente de SEO
Publicado em 9 de novembro de 2025 às 14h49.
Inspirada no legado de uma das bandas de rock mais influentes da história, a Montblanc lançou a coleção Great Characters Homage to Queen, uma série de cinco instrumentos de escrita que traduzem elementos centrais da estética e trajetória do grupo britânico. As peças combinam resina preciosa, detalhes metálicos e elementos simbólicos que ecoam décadas de criatividade e performances inesquecíveis.
Composta por edições especiais e limitadas, a coleção celebra ícones cuja arte ultrapassa gerações. A Great Characters Homage to Queen destaca a estética singular do grupo e a genialidade dos músicos Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor, cada um representado em elementos minuciosamente trabalhados nos instrumentos de escrita.
A Montblanc reproduz na coleção referências ao universo musical que consolidou o Queen como um dos maiores nomes do rock. Ao longo de mais de cinco décadas, a banda rompeu fronteiras ao unir glam rock, hard rock, pop, funk e até ópera, criando sucessos como A Kind of Magic, The Show Must Go On, Under Pressure e a icônica Bohemian Rhapsody, marco da experimentação que define sua identidade artística.
Na Special Edition, a tampa em resina preciosa azul-escura com detalhes banhados a ouro celebra o visual marcante do álbum Greatest Hits II. Gravados na tampa e no corpo estão símbolos que representam a contribuição musical de cada integrante: o microfone de Mercury, o baixo de Deacon, a guitarra de May e a bateria de Taylor. O clipe reproduz um pedestal de microfone, em homenagem direta à presença de palco de Freddie, enquanto a silhueta na parte superior da tampa remete à coroa usada pelo vocalista no encerramento dos shows com “God Save the Queen”.
O cone incorpora detalhes da famosa guitarra de Brian May, incluindo os botões de volume e tom. A peça traz ainda um ponto vermelho e a gravação da data de lançamento do álbum. A pena artesanal em ouro maciço Au 585 é decorada com o brasão do Queen, desenhado pelo próprio Mercury, que inclui os signos do zodíaco dos quatro integrantes e é coroado por uma fênix.
Limitada a 1.975 peças, a Limited Edition 1975 homenageia o ano de lançamento de A Night at the Opera, um dos álbuns mais elaborados da banda. O corpo em laca preta e branca faz referência ao figurino de arlequim usado por Freddie Mercury nos palcos, enquanto a tampa com revestimento PVD preto traz retratos estilizados dos quatro músicos, inspirados nas capas de Queen II e Hot Space.
O cone inclui motivos de botões de guitarra e a gravação do título do álbum. Já a pena, feita em ouro maciço Au 750 com revestimento a ródio, celebra Made in Heaven, último álbum com gravações originais de Mercury, e exibe a silhueta icônica do vocalista em pose triunfante.
Com a coleção, a Montblanc reforça seu tributo à criatividade e ao impacto duradouro do Queen, cuja capacidade de reinventar sons e estilos segue inspirando gerações.
As edições Special Edition e Limited Edition 1975 chegaram às butiques Montblanc e ao site oficial em novembro de 2025, ampliando a tradição da Maison de homenagear ícones culturais por meio de instrumentos de escrita de alto artesanato.
As edições limitadas 95/30 e 8 estão disponíveis sob consulta e sujeitas à disponibilidade.